2019-12-26T13:06:23+03:00
Общество

Идем на рекорд: по Кемерову пройдут 1000 Дедов Морозов. Онлайн-трансляция

За парадом будут наблюдать эксперты Книги рекордов России [видео, обновляется]
Ирина АВТУШКОГалина ШЕЛГАЧЕВАФаяз АлекберовЯна ПОПОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Идем на рекорд: по Кемерову пройдут 1000 дедов морозовИдем на рекорд: по Кемерову пройдут 1000 дедов морозовФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Впервые в Кемерове проходит масштабный парад Дедов Морозов. Они настроены не только на то, чтобы подарить кузбассовцам новогоднее настроение, но и на то, чтобы установить рекорд.

В четверг, 26 декабря, в Кемерове впервые проходит масштабный парад Дедов Морозов, в котором могут принять участие все желающие. Новогодние волшебники из разных уголков Кузбасса прошагают по улицам областного центра. Во главе колонны будет идти самый главный Дед Мороз, который специально для участия в параде прибыл в Кемерово из Великого Устюга.

Предполагается, что колонна участников превысит 1000 человек, и этот рекорд будет зафиксирован в Книге рекордов России.

Если у вас есть костюм Деда Мороза, обязательно присоединяйтесь к колонне! Регистрация (она необходима для фиксации рекорда) начинается в 15.00 на стадионе «Химик».

Парад 1000 Дедов Морозов в Кемерове 26 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Новости 24
10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
В Кемерове иномарка взяла на таран столб
Какой будет погода на Новый год в Кузбассе
После смертельного ДТП на кузбасской трассе восстановлено движение
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке
Парад Дедов Морозов состоится сегодня в Кемерове
Несколько легковушек и автобус столкнулись в Кемерове
Под самый корешок: мужчина срубил елочку в центре кузбасского города
Истекающего кровью мужчину из Новокузнецка спасли судебные приставы
В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России
Жители Междуреченска жалуются на опасную горку
Сергей Цивилев рассказал об испытании на шахте первого беспилотного КамАЗа
В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста
Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество
На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку
Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулаторию
Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете