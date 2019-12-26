Идем на рекорд: по Кемерову пройдут 1000 Дедов Морозов. Онлайн-трансляция

Впервые в Кемерове проходит масштабный парад Дедов Морозов. Они настроены не только на то, чтобы подарить кузбассовцам новогоднее настроение, но и на то, чтобы установить рекорд.

В четверг, 26 декабря, в Кемерове впервые проходит масштабный парад Дедов Морозов, в котором могут принять участие все желающие. Новогодние волшебники из разных уголков Кузбасса прошагают по улицам областного центра. Во главе колонны будет идти самый главный Дед Мороз, который специально для участия в параде прибыл в Кемерово из Великого Устюга.

Предполагается, что колонна участников превысит 1000 человек, и этот рекорд будет зафиксирован в Книге рекордов России.

Если у вас есть костюм Деда Мороза, обязательно присоединяйтесь к колонне! Регистрация (она необходима для фиксации рекорда) начинается в 15.00 на стадионе «Химик».