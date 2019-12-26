Кемеровчанка оставила 3-месячную дочь в снегу на обочине дороги

36-летняя жительница Кемерова со своей 3-месячной дочерью села в автомобиль и уехала из дома. А потом оставила ребенка на обочине дороги.

24 декабря в Кемерове поступило сообщение об исчезновении 36-летней женщины и ее 3-месячной дочки. Восстанавливая цепь событий, следователи выяснили, что кемеровчанка вместе с девочкой уехала из дома на автомобиле. Спустя несколько часов машину остановили сотрудники полиции на границе трассы Кемерово - Томск. Женщина находилась в машине, а вот ребенка с ней не было. Полицейские поинтересовались, где ребенок, а мать заявила, что ее дочь поперхнулась и умерла. Тогда она увезла ее из дома и оставила тело на обочине дороги. До сих пор точное местонахождение ребенка не известно. Поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые в обозначенное время проезжали по данной дороге, - сообщает о ходе операции пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Произведен осмотр квартиры, изъяты детские вещи, допрошен отец ребенка. Мать ребенка задержана.

Уголовное дело передали для расследования в аппарат следственного управления. В ближайшее время мать ребенка поместят в лечебное учреждение, чтобы установить ее психическое состояние.