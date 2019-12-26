В последние выходные 2019 года похолодает до -38 градусов

Относительно теплые зимние деньки заканчиваются вместе с декабрем. Снегопад, обрушившийся на Кузбасс, сходит на нет, а вместе с безветрием придут низкие температуры - до 38 градусов мороза.

В пятницу, 27 декабря, синоптики прогнозируют ночью -26… -31 градус, местами - до 36 градусов мороза. По югу будет чуть теплее: до -16… -21. Северо-восточный ветер ночью может достигать 12 метров в секунду, а днем не превысит 2-7. Днем столбики термометров поднимутся до -20… -25 градусов, кое-где - до -15… -20. По югу возможен снег, местами - изморозь, в целом же осадков не ожидается.

В субботу, 28 декабря, ночью столбики термометров опустятся до -38 градусов. Правда, не везде. Преобладающей температурой будет -27… -32 градуса. Днем будет теплее: -22… -27, а кое-где и вовсе -15… -20. Осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра не превысит 2-7 метров в секунду.

В воскресенье будет теплее всего. Ночью минимальная температура воздуха составит -32 градуса, а максимальная будет -22. Днем местами воздух прогреется до -10 градусов, однако преобладающей температурой будет -16… -21. Южный ветер может достигать 12 метров в секунду. Днем местами пройдет снег.

Ночь на понедельник будет холоднее предыдущей. Столбики термометров будут держаться около отметки -30 градусов, где-то чуть выше, где-то - чуть ниже. Осадков не ожидается. Днем преобладающей температурой будет -22… -27 градусов, местами - до -15.