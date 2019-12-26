Пелагея заявила о расставании с хоккеистом из Новокузнецка

Известная певица Пелагея сообщила поклонникам о расставании с не менее известным хоккеистом из Новокузнецка Иваном Телегиным.

Некоторое время назад в социальных сетях появились слухи о том, что между Пелагеей и Иваном Телегиным не все ладно. Кто-то обратил внимание на отсутствие обручального кольца на пальце хоккеиста, кто-то заметил звезду эстрады и звезду хоккея в компании с совершенно другими людьми. В конце концов, поползли слухи: не живут вместе! Расстались!

Пелагея решила не скрывать ничего от поклонников, а сообщила о том, что случилось на своей странице в Instagram.

- Делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси, - написала Пелагея.

Также она отметила, что развод – малоприятный процесс, но они оба постараются, чтобы он прошел достойно и интеллигентно.

- Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра – резюмировала Пелагея.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина, известного хоккеиста из Новокузнецка, в 2016 году. Пара воспитывает 3-летнюю дочь Таисию.