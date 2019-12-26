2019-12-26T16:37:07+03:00
Общество

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом из Новокузнецка

О том, что случилось в ее семье, певица рассказала в соцсетях
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом из Новокузнецка. ФОТО: Instagram ПелагеиПелагея заявила о расставании с хоккеистом из Новокузнецка. ФОТО: Instagram Пелагеи
Изменить размер текста:

Известная певица Пелагея сообщила поклонникам о расставании с не менее известным хоккеистом из Новокузнецка Иваном Телегиным.

Некоторое время назад в социальных сетях появились слухи о том, что между Пелагеей и Иваном Телегиным не все ладно. Кто-то обратил внимание на отсутствие обручального кольца на пальце хоккеиста, кто-то заметил звезду эстрады и звезду хоккея в компании с совершенно другими людьми. В конце концов, поползли слухи: не живут вместе! Расстались!

Пелагея решила не скрывать ничего от поклонников, а сообщила о том, что случилось на своей странице в Instagram.

- Делаем ЗДЕСЬ для вас заявление: «Да, мы все-таки решили расставаться. Все у всех случается, все мы делаем ошибки... О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси, - написала Пелагея.

Также она отметила, что развод – малоприятный процесс, но они оба постараются, чтобы он прошел достойно и интеллигентно.

- Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать. Ну, и ...жизнь продолжается. Не перестаем болеть за русский хоккей! Всем — добра – резюмировала Пелагея.

Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина, известного хоккеиста из Новокузнецка, в 2016 году. Пара воспитывает 3-летнюю дочь Таисию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я сказал - выходи»: кондуктор высадил четвероклассницу в лесу рядом с дальнобойщиками из-за забытой справки
В Новосибирске 10-летняя девочка забыла дома бумажку, подтверждающую, что она школьница. Ребенка выгнали из салона на пустырь, несмотря на темень за окном
Новости 24
10 баллов: Кемерово встал в огромных пробках
Из-за парада Дедов Морозов в Кемерове образовалась 9-балльная пробка
В Кемерове иномарка взяла на таран столб
Какой будет погода на Новый год в Кузбассе
После смертельного ДТП на кузбасской трассе восстановлено движение
Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в Интернет-банке и мобильном банке
Парад Дедов Морозов состоится сегодня в Кемерове
Несколько легковушек и автобус столкнулись в Кемерове
Под самый корешок: мужчина срубил елочку в центре кузбасского города
Истекающего кровью мужчину из Новокузнецка спасли судебные приставы
В десятке лучших: осужденный из Кузбасса стал одним из лучших шахматистов России
Жители Междуреченска жалуются на опасную горку
Сергей Цивилев рассказал об испытании на шахте первого беспилотного КамАЗа
В Шерегеше дикий глухарь напал на сноубордиста
Кузбассовцы отпраздновали католическое Рождество
На Пионерском бульваре в Кемерове запретят парковку
Поселок Белогорск весной получит новую врачебную амбулаторию
Состояние трасс горнолыжного комплекса Кузбасса возмутило жителей
Кузбасские бабушки начали опережать внучек по активности в Интернете