«Герои мирового рока» возвращаются! Теперь – на телеэкраны

Минувшим летом в Кемерове побывали легенды мирового рока – супергруппы, известные нескольким поколениям поклонников серьезной музыки. И если вы хотите вновь погрузиться в атмосферу рока, включайте телевизоры 6 января!

Именно в этот день на телеэкранах состоится премьера телеверсии суперфестиваля «Герои мирового рока - 2019». Благодаря фильму кто-то вновь погрузится в невероятную атмосферу грандиозного концерта, а кто-то впервые увидит и услышит то, что происходило 27 июля 2019 года в Кемерове. В тот день на площади собрались порядка 112 тысяч человек, которые приехали на фестиваль из разных городов России и, конечно же, Кузбасса. К слову, были даже гости из ближнего и дальнего зарубежья!

АО «Стройсервис» приглашает кузбассовцев вновь окунуться в атмосферу рока.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Перед многотысячной армией поклонников рока выступили супергруппы Accept, Within Temptation, Royal Hunt и HammerFall. И зрелище, приуроченное, в том числе, к 25-летию компании «Стройсервис», было мощным, масштабным и зажигательным – во всех смыслах слова.

Режиссер фильма «Герои мирового рока» стал Роман Бутовский, который снимал самые масштабные проекты: фестивали «Рок над Волгой», «Нашествие», «Чартова Дюжина», Зимние Олимпийские Игры в Сочи-2014, легендарное выступление Пола Маккартни на Красной площади и три президентские инаугурации.

Включайте телевизоры 6 января в 09.00 на телеканале "Россия-24". продолжение фильма будет в 12.00 и 19.00. на следующий день, 7 января, "Герои мирового рока-2019" можно будет увидеть в 00.20 на канале ОТР. Время - московское, точное время показа смотрите в телепрограмме.

Телевизионная, а также полная версия фильма о фестивале «Герои мирового рока в Кемерово» продолжительностью 7 часов 10 минут, будут доступны в конце января 2020 года на youtube-канале компании «Стройсервис».