Два в одном: почему супермаркет в здании кинотеатра удивил горожан?

После ремонта, который длился почти два года, открыли киноцентр «Юбилейный». В нем появились красивые залы с удобными диванами, новые экраны, проекторы, благодаря которым изображение стало высокого качества - в общем, все, что позволило назвать кузбасский киноцентр одним из лучших за Уралом. Однако следом жителей ждало не менее радостное открытие: в «Юбилейном» появился магазин торговой сети «Пятерочка», которой, как говорят жители, «и так везде хватает». Мы связались с владельцами здания кинотеатра, чтобы узнать, почему именно в этом месте открыли гастроном.

Не должно быть - не место ей там

После открытия магазина, в начале декабря, в разных группах Кемерова в социальных сетях - от Facebook до «ВКонтакте» - жители стали публиковать фотографии обновленного кинотеатра «Юбилейный», на котором висела яркая и красивая вывеска торговой сети «Пятерочка». Горожане удивились такому соседству: ранее об открытии супермаркета не сообщалось. Поэтому пользователи паблика «Кузбасс будущего» запустили опрос: они выясняли, как относятся кемеровчане к такому соседству.

Всего свое мнение выразил 341 человек. Из них только 20% - 68 человек - выбрали пункт «мне все равно», остальные голоса распределились следующим образом: за то, что «Пятерочки» «не должно быть - не место ей там» проголосовали 57% опрашиваемых, а вариант «пусть будет, это удобно» заинтересовал лишь 23% участников опроса.

Отметим, в большинстве ярыми противниками супермаркета стали люди старше 35 лет. А вот молодежь, напротив, оказалась более лояльной и восприимчивой к изменениям.

Справки не нужны

То, насколько магазин безопасен для посетителей, решает Роспотребнадзор. Однако для того, чтобы открыть супермаркет в любом здании, не нужны заключения от представителей ведомства.

- Владелец магазина обязан лишь уведомить местное отделение надзорного органа о том, что он начал такую предпринимательскую деятельность, - рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания Кузбасского отделения Роспотребнадзора Ирина Антонова.

Также не требуются заключения пожарной инспекции. В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области отметили, что орган безопасности не должен проводить проверку при строительстве и реконструкции таких объектов. Однако предприниматель обязан установить в своем магазине датчики пожарной безопасности, обеспечить запасные выходы и разместить в залах огнетушители.

Кроме того, размещение магазина в таких объектах города никак не контролируется администрацией Кемерова. Как рассказала председатель комитета по работе со средствами массовой информации Екатерина Дубкова, «это договорные отношения двух хозяйствующих коммерческих субъектов. Администрация города не имеет права вмешиваться».

Кто решает?

Соседей, как и родителей, не выбирают. Вот и управляющие киноцентра «Юбилейный» не знали, что рядом будет размещена «Пятерочка».

- Наша компания, ООО «Мега Синема», является лишь арендатором здания. Мы не принимали участия в выборе заведений, которым предоставили свободную площадь под аренду, - сообщили в администрации кинотеатра.

Владельцы здания, ООО «Парк», от комментариев отказались. На просьбу журналистов рассказать, каким образом принималось решение о сдачи помещения, управляющая бросила трубку. Также представители супермаркета «Пятерочка» не отреагировали на запрос о предоставлении информации, поэтому ответ на вопрос: «Почему же для очередного магазина было выбрано это пространство?» - останется городской загадкой.

КСТАТИ:

В 2013 году старое здание кинотеатра «Юбилейный» хотели снести. На его месте планировали открыть четырехэтажный торгово-развлекательный центр с несколькими небольшими кинозалами и супермаркетом. Тогда нашлись и те, кто выступил за такое обновление: они утверждали, что в районе кинотеатра нет всех необходимых магазинов.

Однако проект решили заморозить. А через несколько лет, в 2018 году, киноцентр закрыли на ремонт. Владелец сообщал, что, кроме кинотеатра, в здании появятся лишь кафе и детский развлекательный центр.