Рождество 2020 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть
Кузбасс готовиться отметить Рождество 2020, и Кемерово – не исключение. Мы составили для жителей и гостей города программу праздничных мероприятий.
Ночь перед Рождеством
Идем на главную площадь города
На площади Советов в Кемерове пройдет праздничная программа «Ночь перед Рождеством». Перед жителями и гостями города выступят более 200 артистов, коллективы 7 Дворцов культуры поздравят гостей праздника лучшими творческими номерами.
Площадь Советов
6 января, начало в 18.00
Вход свободный
В музее-заповеднике для посетителей приготовили театрализованную программу с песнями и танцами «Рождественское чудо». Фото: "Томская писаница"
Песни, танцы и гадания
Отправляемся в музей-заповедник «Томская писаница»
В музее-заповеднике для посетителей приготовили театрализованную программу с песнями и танцами «Рождественское чудо». Гости погрузятся в атмосферу новогоднего зимнего леса с конкурсами, играми и гаданиями. Дети и взрослые могут показывать фильмы вокруг новогодней ночи, поучаствовать в играх и забавах с аниматорами в сказочном лесу и, конечно же, посетить резиденцию Главного Деда Мороза Кузбасса. Праздничное настроение поможет создать зимние аттракционы, горки и свежий морозный воздух.
Музей-заповедник «Томская писаница»
Яшкинский район, деревня Писаная
7 января, начало в 13.00
Цена билетов: от 300 до 400 рублей
Гадать запрещено, страшно, но запреты для того и придуманы что бы их нарушать, а гадания редкий шанс повлиять на будущее!Фото: Андрей ТАНАЕВ
«Страшные вечера» в музее
Восхищаемся и немного боимся
Кемеровский областной краеведческий музей зовет горожан на «Страшные вечера» - увлекательную рождественскую программу.
По народным поверьям нечистая сила начинает гулять по земле. Одни начинают вредить людям, другие – помогать. Традиционными в это время являются гадания. Самыми благоприятными для гадания считались Новогодняя ночь и Крещенский сочельник, период так называемых «страшных вечеров». Гадать запрещено, страшно, но запреты для того и придуманы что бы их нарушать, а гадания редкий шанс повлиять на будущее! В этот период граница между мирами становится тоньше. Здесь происходят настоящие новогодние чудеса!
В программе «Страшных вечеров» гостей ждут: экскурсии по новогодним и рождественским выставкам, старинные русские гадания, праздничные игры, участие в обрядах «ряжения» и «посевания», знакомство с русскими музыкальными инструментами: гуслями, трещотками, ладошками, а также эксклюзивная фотосессия в новогодних и карнавальных масках.
Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)
пр. Советский, 51
До 19 января, с 10.00 до 19.00
Цена билетов: от 100 до 150 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по гуаши «Рождественский лес».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рисуем рождественский лес
Идем всей семьей на художественный мастер-класс
В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по гуаши «Рождественский лес». Проведет его Сурнина Эльвира, член Союза художников России.
Использование гуаши в творческом процессе позволяет создавать живописные картины. Для начинающих художников эта краска просто незаменима! Готовые работы, созданные в процессе мастер-класса, ученики забирают домой.
Возраст участников от 10 лет и взрослые. В стоимость входят все материалы и посещение выставки. Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна!
Кузбасский центр искусств
Ул. Дзержинского, 6, тел.: (384-2) 75-07-31, 8-951-583-30-56
6 января, начало в 12.00
Цена билетов: 500 рублей
История Герды
Ведем ребенка на спектакль
Музыкальный театр Кузбасса приготовил настоящее чудо для своих юных зрителей, а так же их родителей.
Семейный мюзикл «История Герды» - это волшебная зимняя история, созданная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». С первых нот увертюры нежные и искренние мелодии, яркие персонажи, энергичные танцы и настоящие превращения унесут вас в удивительный мир сказки.
В спектакле много красивой разнообразной музыки, характеризующей каждого персонажа. Он полон драматических переживаний, доброго юмора, молодого задора. Артисты с увлечением разыгрывают старую историю на новый лад и приглашают детей и взрослых вместе с ними окунуться в замечательную атмосферу доброй и всегда молодой сказки.
«История Герды» - прекрасный повод посетить театр всей семьей!
Музыкальный театр имени Боброва
пр. Советский, 52
7-8 января, начало в 11.00 и 14.00
Цена билетов: от 300 до 800 рублей
В Кемерове пройдет Рождественский концерт «Приидите, поклонимся». Фото: 2gis/ Kemerovo
«Приидите, поклонимся»
Идем семьей на рождественский концерт
В Кемерове пройдет Рождественский концерт «Приидите, поклонимся». Гостями будут лауреаты международных конкурсов Наталья Багинская (орган), Олеся Журавкина (меццо-сопрано) и специальный гость из Чили Себастьян Прието Силва (флейта).
В программе - рождественские произведения для голоса, флейты и органа. Прозвучит музыка Букстехуде, Баха, Шуберта, Франка, Морриконе, Пьяццоллы. Окунитесь на праздник в чарующий мир музыки и обязательно пригласите друзей.
Приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии
ул. Черняховского, 2б
6 января, начало в 18.30
Вход свободный
В зале страноведения библиотеки на Арочной участники услышат некоторые мифы и легенды, связанные с Рождеством, узнают о традициях празднования этого дня в странах Европы и Америки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Рождественские мифы, викторина и праздничный олень
Отправляемся в увлекательный поход в библиотеку
В зале страноведения библиотеки на Арочной участники услышат некоторые мифы и легенды, связанные с Рождеством, узнают о традициях празднования этого дня в странах Европы и Америки. Ведущий проведет мини-викторину «Рождественские строки» по страницам литературных произведений, посвященных Новому году и Рождеству.
Центральной частью встречи станет изготовление открытки «Рождественский олень» с веселым изображением самого знаменитого оленя из упряжки Санта-Клауса – Рудольфа - с красным путеводным носом. В качестве материалов на мастер-классе будет использоваться картон, цветная бумага, стразы, ватные палочки и меховой помпон.
Библиотека для детей и юношества
ул. Арочная, 21а
6-7 января, начало в 12.00
Вход свободный
Гости услышат реальные истории, случившиеся с жителями нашего города в рождественские дни.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
ЭЛИТный вечер в Рождество
Идем филармонию на музыкально-литературную встречу
Почему вечер элитный? Во-первых, потому что организаторы действительно хотят сделать его роскошным и, может быть, даже аристократичным. Во-вторых, потому что в нем примут участие первоклассные коллективы филармонии - струнный квартет «Элегия» (Э) и литературный театр «Слово» (ЛИТ) – Э-ЛИТный. Коллективы, без сомнения, уникальные и утонченные. В их исполнении прозвучат тематические произведения известных композиторов и литераторов. Однако этим музыкально-литературная встреча не ограничится – на то она и рождественская. Гости услышат реальные истории, случившиеся с жителями нашего города в рождественские дни, а, может, и сами поделятся чудесами из личной жизни – милыми, добрыми, сказочными – с участием Деда Мороза или рождественского Ангела.
Государственная филармония Кузбасса
пр. Советский, 68, заказ столиков по тел. (384-2) 58-02-23
7 января, начало в 18.00
Цена билетов: 1000 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU