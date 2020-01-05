Рождество 2020 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Кузбасс готовиться отметить Рождество 2020, и Кемерово – не исключение. Мы составили для жителей и гостей города программу праздничных мероприятий.

Ночь перед Рождеством

Идем на главную площадь города

На площади Советов в Кемерове пройдет праздничная программа «Ночь перед Рождеством». Перед жителями и гостями города выступят более 200 артистов, коллективы 7 Дворцов культуры поздравят гостей праздника лучшими творческими номерами.

Площадь Советов

6 января, начало в 18.00

Вход свободный

В музее-заповеднике для посетителей приготовили театрализованную программу с песнями и танцами «Рождественское чудо». Фото: "Томская писаница"

Песни, танцы и гадания

Отправляемся в музей-заповедник «Томская писаница»

В музее-заповеднике для посетителей приготовили театрализованную программу с песнями и танцами «Рождественское чудо». Гости погрузятся в атмосферу новогоднего зимнего леса с конкурсами, играми и гаданиями. Дети и взрослые могут показывать фильмы вокруг новогодней ночи, поучаствовать в играх и забавах с аниматорами в сказочном лесу и, конечно же, посетить резиденцию Главного Деда Мороза Кузбасса. Праздничное настроение поможет создать зимние аттракционы, горки и свежий морозный воздух.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

7 января, начало в 13.00

Цена билетов: от 300 до 400 рублей

Гадать запрещено, страшно, но запреты для того и придуманы что бы их нарушать, а гадания редкий шанс повлиять на будущее!Фото: Андрей ТАНАЕВ

«Страшные вечера» в музее

Восхищаемся и немного боимся

Кемеровский областной краеведческий музей зовет горожан на «Страшные вечера» - увлекательную рождественскую программу.

По народным поверьям нечистая сила начинает гулять по земле. Одни начинают вредить людям, другие – помогать. Традиционными в это время являются гадания. Самыми благоприятными для гадания считались Новогодняя ночь и Крещенский сочельник, период так называемых «страшных вечеров». Гадать запрещено, страшно, но запреты для того и придуманы что бы их нарушать, а гадания редкий шанс повлиять на будущее! В этот период граница между мирами становится тоньше. Здесь происходят настоящие новогодние чудеса!

В программе «Страшных вечеров» гостей ждут: экскурсии по новогодним и рождественским выставкам, старинные русские гадания, праздничные игры, участие в обрядах «ряжения» и «посевания», знакомство с русскими музыкальными инструментами: гуслями, трещотками, ладошками, а также эксклюзивная фотосессия в новогодних и карнавальных масках.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

До 19 января, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей, дети до 4-х лет бесплатно

В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по гуаши «Рождественский лес».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рисуем рождественский лес

Идем всей семьей на художественный мастер-класс

В Кузбасском центре искусств состоится мастер-класс по гуаши «Рождественский лес». Проведет его Сурнина Эльвира, член Союза художников России.

Использование гуаши в творческом процессе позволяет создавать живописные картины. Для начинающих художников эта краска просто незаменима! Готовые работы, созданные в процессе мастер-класса, ученики забирают домой.

Возраст участников от 10 лет и взрослые. В стоимость входят все материалы и посещение выставки. Количество мест ограничено, предварительная запись обязательна!

Кузбасский центр искусств

Ул. Дзержинского, 6, тел.: (384-2) 75-07-31, 8-951-583-30-56

6 января, начало в 12.00

Цена билетов: 500 рублей

История Герды

Ведем ребенка на спектакль

Музыкальный театр Кузбасса приготовил настоящее чудо для своих юных зрителей, а так же их родителей.

Семейный мюзикл «История Герды» - это волшебная зимняя история, созданная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». С первых нот увертюры нежные и искренние мелодии, яркие персонажи, энергичные танцы и настоящие превращения унесут вас в удивительный мир сказки.

В спектакле много красивой разнообразной музыки, характеризующей каждого персонажа. Он полон драматических переживаний, доброго юмора, молодого задора. Артисты с увлечением разыгрывают старую историю на новый лад и приглашают детей и взрослых вместе с ними окунуться в замечательную атмосферу доброй и всегда молодой сказки.

«История Герды» - прекрасный повод посетить театр всей семьей!

Музыкальный театр имени Боброва

пр. Советский, 52

7-8 января, начало в 11.00 и 14.00

Цена билетов: от 300 до 800 рублей

В Кемерове пройдет Рождественский концерт «Приидите, поклонимся». Фото: 2gis/ Kemerovo

«Приидите, поклонимся»

Идем семьей на рождественский концерт

В Кемерове пройдет Рождественский концерт «Приидите, поклонимся». Гостями будут лауреаты международных конкурсов Наталья Багинская (орган), Олеся Журавкина (меццо-сопрано) и специальный гость из Чили Себастьян Прието Силва (флейта).

В программе - рождественские произведения для голоса, флейты и органа. Прозвучит музыка Букстехуде, Баха, Шуберта, Франка, Морриконе, Пьяццоллы. Окунитесь на праздник в чарующий мир музыки и обязательно пригласите друзей.

Приход Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии

ул. Черняховского, 2б

6 января, начало в 18.30

Вход свободный

В зале страноведения библиотеки на Арочной участники услышат некоторые мифы и легенды, связанные с Рождеством, узнают о традициях празднования этого дня в странах Европы и Америки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рождественские мифы, викторина и праздничный олень

Отправляемся в увлекательный поход в библиотеку

В зале страноведения библиотеки на Арочной участники услышат некоторые мифы и легенды, связанные с Рождеством, узнают о традициях празднования этого дня в странах Европы и Америки. Ведущий проведет мини-викторину «Рождественские строки» по страницам литературных произведений, посвященных Новому году и Рождеству.

Центральной частью встречи станет изготовление открытки «Рождественский олень» с веселым изображением самого знаменитого оленя из упряжки Санта-Клауса – Рудольфа - с красным путеводным носом. В качестве материалов на мастер-классе будет использоваться картон, цветная бумага, стразы, ватные палочки и меховой помпон.

Библиотека для детей и юношества

ул. Арочная, 21а

6-7 января, начало в 12.00

Вход свободный

Гости услышат реальные истории, случившиеся с жителями нашего города в рождественские дни.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЭЛИТный вечер в Рождество

Идем филармонию на музыкально-литературную встречу

Почему вечер элитный? Во-первых, потому что организаторы действительно хотят сделать его роскошным и, может быть, даже аристократичным. Во-вторых, потому что в нем примут участие первоклассные коллективы филармонии - струнный квартет «Элегия» (Э) и литературный театр «Слово» (ЛИТ) – Э-ЛИТный. Коллективы, без сомнения, уникальные и утонченные. В их исполнении прозвучат тематические произведения известных композиторов и литераторов. Однако этим музыкально-литературная встреча не ограничится – на то она и рождественская. Гости услышат реальные истории, случившиеся с жителями нашего города в рождественские дни, а, может, и сами поделятся чудесами из личной жизни – милыми, добрыми, сказочными – с участием Деда Мороза или рождественского Ангела.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, заказ столиков по тел. (384-2) 58-02-23

7 января, начало в 18.00

Цена билетов: 1000 рублей