Рождество 2020 в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть
Зимние праздники начинаются в Нового года и завершаются Рождеством. Два главных события по традиции широко празднуются. Мы подготовили для вас программу, куда можно сходить на Рождество, что посмотреть и как провести время с пользой
Добрый Ганс
Сказки Ганса Христиана Андерсена знают все-все-все. Правда, некоторые из них в оригинале не совсем такие, какими мы их знаем и помним. А местами эти истории и вовсе жутковатые.
На вечере сторителлинга в рамках проекта «Терраса» не будет темных-темных комнат и тревожно скрипящих половиц. Зато будут имбирное печенье, глинтвейн, хорошая компания и они – самые грустные, жуткие и безысходные сказки Ганса Христиана Андерсена.
Пожалуй, это лучшая идея для нестандартного рождественского вечера, которые можно провести в компании с артистами Новокузнецкого драматического театра.
Внимание! Ограничение по возрасту 18+.
Новокузнецкий драматический театр
пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43
7 января, начало в 19.00
Цена билетов: 250 рублей.
Добрый Ганс в драмтеатре. ФОТО: Юрий Лобачев
Сказочный лес и сказочные персонажи ждут!
Всем известно, что Рождество – самое сказочное время, когда случаются невероятные истории, а чудеса ждут на каждом шагу. Давайте попробуем создать свое небольшое чудо!
Первое, что потребуется для этого – сказочный лес. Найти его очень просто – в Парке приключений, там, где каток.
Второе – яркий костюм кигуруми, причем не важно – в виде настоящего животного или сказочного персонажа. А третье – хорошее настроение! К слову, в сказочном лесу обязательно соберется очень добрая и теплая компания. Не пропустите приключение в сказочном лесу!
Парк приключений
ул. Спартака, 5/1, т.: 8-950-586-9333
6 января, начало в 16.00, завершение в 18.00. Каток работает до 22.00
Цены в выходные и праздники: для детей до 7 лет – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей.
Прокат коньков: для детей до 7 лет – 100 рублей, для взрослых – 250 рублей. Детские двухполозные коньки – бесплатно.
Сказочный лес и сказочные персонажи ждут! ФОТО: Игорь Юрченко
Рисуем ниткой чудеса
Настоящему художнику важно лишь вдохновение. Он придумывает образ, а потом в оригинальной манере исполнения воплощает задумки в жизнь. Вот, например, в Новокузнецком художественном музее можно не только побывать на выставках, но и создать оригинальные открытки или украшения своими руками. Так, 8 января юные художники и их родители будут рисовать… нитками!
Для начала творцы раскрасят лист бумаги разноцветными нитями, затем добавят блесток и щепотку волшебства – и вот оно, самое настоящее произведение искусства!
Новокузнецкий художественный музей
ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45
8 января, начало в 10.00, 12.00, 14.00, 15.00
Цена билетов: 150 рублей. Материалы предоставляются.
Рисуем ниткой чудеса. ФОТО: Анна Захарова
Для тех, кто любит мультфильмы
Больше кино – это, конечно, прекрасно, но все-таки ребятня и взрослые помимо фильмов очень-очень любят анимациаонные фильмы. Или просто – мультики. Именно для них, любителей мультипликации, в библиотеке на улицу Дагестанской состоится мультфейерверк «Новогодние каникулы». Здесь перед глазами юных и взрослых зрителей пройдет история отечественной мультипликации, отраженная в лучших мульттрадициях.
Муниципальная информационно-библиотечная система города Новокузнецк
ул. Дагестанская, 34А, т.: +7-904-994-37-14
6, 8 января, начало в 12.00
Стоимость билетов уточняйте у организаторов.
Рождества волшебные мгновенья
Праздновать Рождество принято с добром в сердце и вере в то, что в этот день обязательно должно случиться что-то чудесное. Впрочем, для жителей Заводского района это чудесное действительно произойдет. Ровно в полдень на Площади торжеств Заводского района стартует развлекательная программа «рождества волшебные мгновения». Будьте готовы закружиться в хороводе, подпевать веселым песням, участвовать в увлекательных конкурсах и веселиться от души ведь самый яркий праздник – это тот, который в душе каждого из нас!
Площадь общественных мероприятий Заводского района
7 января, начало в 12.00.
Вход свободный.
На Площади общественных мероприятий.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Праздник на главной площади города
Массовые гуляния на главной городской площади в честь Рождества начнутся в час дня 7 января. Здесь воедино переплетутся традиционные рождественские сюжеты и новогодние сказки, национальные песни и танцы коренных народов Кузбасса.
Специально для детей и взрослых на Площади общественных мероприятий пройдут конкурсные и игровые программы, а в увлекательный новогодний сюжет рождественской сказки и праздничную концертную программу войдут русские народные и шорские национальные песни и танцы.
Площадь общественных мероприятий
7 января, начало в 13.00
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU