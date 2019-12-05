Рождество 2020 в Новокузнецке: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Зимние праздники начинаются в Нового года и завершаются Рождеством. Два главных события по традиции широко празднуются. Мы подготовили для вас программу, куда можно сходить на Рождество, что посмотреть и как провести время с пользой

Добрый Ганс

Сказки Ганса Христиана Андерсена знают все-все-все. Правда, некоторые из них в оригинале не совсем такие, какими мы их знаем и помним. А местами эти истории и вовсе жутковатые.

На вечере сторителлинга в рамках проекта «Терраса» не будет темных-темных комнат и тревожно скрипящих половиц. Зато будут имбирное печенье, глинтвейн, хорошая компания и они – самые грустные, жуткие и безысходные сказки Ганса Христиана Андерсена.

Пожалуй, это лучшая идея для нестандартного рождественского вечера, которые можно провести в компании с артистами Новокузнецкого драматического театра.

Внимание! Ограничение по возрасту 18+.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

7 января, начало в 19.00

Цена билетов: 250 рублей.

Добрый Ганс в драмтеатре. ФОТО: Юрий Лобачев

Сказочный лес и сказочные персонажи ждут!

Всем известно, что Рождество – самое сказочное время, когда случаются невероятные истории, а чудеса ждут на каждом шагу. Давайте попробуем создать свое небольшое чудо!

Первое, что потребуется для этого – сказочный лес. Найти его очень просто – в Парке приключений, там, где каток.

Второе – яркий костюм кигуруми, причем не важно – в виде настоящего животного или сказочного персонажа. А третье – хорошее настроение! К слову, в сказочном лесу обязательно соберется очень добрая и теплая компания. Не пропустите приключение в сказочном лесу!

Парк приключений

ул. Спартака, 5/1, т.: 8-950-586-9333

6 января, начало в 16.00, завершение в 18.00. Каток работает до 22.00

Цены в выходные и праздники: для детей до 7 лет – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей.

Прокат коньков: для детей до 7 лет – 100 рублей, для взрослых – 250 рублей. Детские двухполозные коньки – бесплатно.

Сказочный лес и сказочные персонажи ждут! ФОТО: Игорь Юрченко

Рисуем ниткой чудеса

Настоящему художнику важно лишь вдохновение. Он придумывает образ, а потом в оригинальной манере исполнения воплощает задумки в жизнь. Вот, например, в Новокузнецком художественном музее можно не только побывать на выставках, но и создать оригинальные открытки или украшения своими руками. Так, 8 января юные художники и их родители будут рисовать… нитками!

Для начала творцы раскрасят лист бумаги разноцветными нитями, затем добавят блесток и щепотку волшебства – и вот оно, самое настоящее произведение искусства!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

8 января, начало в 10.00, 12.00, 14.00, 15.00

Цена билетов: 150 рублей. Материалы предоставляются.

Рисуем ниткой чудеса. ФОТО: Анна Захарова

Для тех, кто любит мультфильмы

Больше кино – это, конечно, прекрасно, но все-таки ребятня и взрослые помимо фильмов очень-очень любят анимациаонные фильмы. Или просто – мультики. Именно для них, любителей мультипликации, в библиотеке на улицу Дагестанской состоится мультфейерверк «Новогодние каникулы». Здесь перед глазами юных и взрослых зрителей пройдет история отечественной мультипликации, отраженная в лучших мульттрадициях.

Муниципальная информационно-библиотечная система города Новокузнецк

ул. Дагестанская, 34А, т.: +7-904-994-37-14

6, 8 января, начало в 12.00

Стоимость билетов уточняйте у организаторов.

Рождества волшебные мгновенья

Праздновать Рождество принято с добром в сердце и вере в то, что в этот день обязательно должно случиться что-то чудесное. Впрочем, для жителей Заводского района это чудесное действительно произойдет. Ровно в полдень на Площади торжеств Заводского района стартует развлекательная программа «рождества волшебные мгновения». Будьте готовы закружиться в хороводе, подпевать веселым песням, участвовать в увлекательных конкурсах и веселиться от души ведь самый яркий праздник – это тот, который в душе каждого из нас!

Площадь общественных мероприятий Заводского района

7 января, начало в 12.00.

Вход свободный.

На Площади общественных мероприятий.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Праздник на главной площади города

Массовые гуляния на главной городской площади в честь Рождества начнутся в час дня 7 января. Здесь воедино переплетутся традиционные рождественские сюжеты и новогодние сказки, национальные песни и танцы коренных народов Кузбасса.

Специально для детей и взрослых на Площади общественных мероприятий пройдут конкурсные и игровые программы, а в увлекательный новогодний сюжет рождественской сказки и праздничную концертную программу войдут русские народные и шорские национальные песни и танцы.

Площадь общественных мероприятий

7 января, начало в 13.00

Вход свободный.