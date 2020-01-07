Новокузнечанка выбросила новорожденного малыша в мусорный бак в канун Рождества

В Новокузнецке местная жительница избавилась от новорожденного младенца. Его маленькое тельце нашли в канун Рождества в мусорном баке.

Инцидент произошел в понедельник, 6 января, на улице Тореза. Во дворе жилого дома в мусорном баке нашли младенца. Об этом новокузнечане сообщили в одной из групп города в социальной сети.

Как утверждают жители дома, возле которого произошла трагедия, малышу не было и суток. Его нашли в полиэтиленовом пакете. К сожалению, таких мук ребенок не вынес и погиб.

– Ночью с 5 на 6 января моя дочь на машине возвращалась домой и увидела, что во дворе около мусорных баков было очень много полицейских. А утром правоохранители опрашивали жильцов нашего дома и сообщали эту ужасную новость, – рассказала «Комсомолке» одна из жительниц.

Комментируя новость в группе, подписчики удивились, что никто из прохожих не услышал плача ребенка. Они предположили, что младенец был обессилен и не мог издать ни звука.

Отметим, что данную информацию официально пока не прокомментировали ни в полиции, ни в Следственном комитете области.