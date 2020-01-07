2020-01-07T15:32:11+03:00
Происшествия

Новокузнечанка выбросила новорожденного малыша в мусорный бак в канун Рождества

Горожане говорят, что младенец не выжил
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Новокузнечанка выбросила новорожденного малыша в мусорный бакНовокузнечанка выбросила новорожденного малыша в мусорный бакФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Новокузнецке местная жительница избавилась от новорожденного младенца. Его маленькое тельце нашли в канун Рождества в мусорном баке.

Инцидент произошел в понедельник, 6 января, на улице Тореза. Во дворе жилого дома в мусорном баке нашли младенца. Об этом новокузнечане сообщили в одной из групп города в социальной сети.

Как утверждают жители дома, возле которого произошла трагедия, малышу не было и суток. Его нашли в полиэтиленовом пакете. К сожалению, таких мук ребенок не вынес и погиб.

– Ночью с 5 на 6 января моя дочь на машине возвращалась домой и увидела, что во дворе около мусорных баков было очень много полицейских. А утром правоохранители опрашивали жильцов нашего дома и сообщали эту ужасную новость, – рассказала «Комсомолке» одна из жительниц.

Комментируя новость в группе, подписчики удивились, что никто из прохожих не услышал плача ребенка. Они предположили, что младенец был обессилен и не мог издать ни звука.

Отметим, что данную информацию официально пока не прокомментировали ни в полиции, ни в Следственном комитете области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Какой будет погода в Кузбассе в последний день новогодних праздников
На Рождественских каникулах в Кузбассе работают 200 катков
В Новокузнецке разыскивают кинувших бомбочку в окно машины подростков
Кемеровчанин пойдет под суд из-за найденной визитницы
Две легковушки не смогли разъехаться на кемеровском перекрестке
Кемеровчанам будут платить за сперму
Сколько жителей Кузбасса заболели ОРВИ в новом году
Кемеровская пенсионерка приняла неизвестного за сына и отдала ему крупную сумму
2801 кузбассовец переедет в новое жилье из аварийного
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Четыре туриста привезли в Кузбасс опасные инфекции
Сергей Кузнецов призвал новокузнечан помогать соседям
Погода в Кузбассе на Рождество: туман и гололедица
Интеллектуальные системы следят за погодными условиями и состоянием трасс в Кузбассе
Молодая девушка пропала на новогодних праздниках в Новокузнецке
40 туристов застряли на трассе по пути в Шерегеш
Две легковушки разбились у гипермаркета в Кемерове