2020-01-08T12:07:12+03:00
Общество

Неожиданный подарок: новокузнечанка в свой день рождения спасла из канализации кота

Животное провело в заточении несколько дней
Яна ПОПОВА
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Кот оказался очень ласковым и добрым. ФОТО: Екатерина ШикуноваКот оказался очень ласковым и добрым. ФОТО: Екатерина Шикунова
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Новокузнечанка Екатерина Шикунова организовала операцию по спасению кота из канализации. Животное проникло внутрь и застряло между трубами.

Первыми сигналы о помощи начали подавать питомцы Екатерины еще до празднования нового года: они проводили много времени у стены, за которой находился котик, и призывно мяукали. Однако хозяева квартиры не обратили внимания – они привыкли к непредсказуемому поведению домашних любимцев.

– В четверг, 2 января, вся семья готовилась к празднованию моего дня рождения. Котов закрыли в отдельную комнату, поэтому в коридоре стало очень тихо. И мы услышали слабое жалобное мяуканье, которое раздавалось из-за стены, – рассказывает девушка.

Решение приняли сразу: кота нужно срочно спасать. Отодвинули мебель, начали вскрывать стену. Сквозь маленькую щель при помощи трех мощных фонариков возлюбленный именинницы увидел за трубами сверкающие глаза испуганного животного.

Кот громко шипел и не шел в руки людей. Для того, чтобы не получить травмы от острых когтей, стихийные спасатели примерили совсем непраздничные наряды: закрывающие тело толстые свитера и штаны. А для животного приготовили теплое одеяло.

– Начали доставать кота за шкирку. Конечно, он сильно сопротивлялся, но никто не пострадал: ни котик, ни человек. Животное мы сразу помыли специальным шампунем, а после закутали в одеяло, как грудного ребенка, и уложили мне на руки. Так и поила его теплой водой – кота мучила жажда, – поделилась итогами спасительной операции Екатерина.

Вместо праздничного застолья гости и именинница отправились в ветеринарную клинику на обследования. Везучий рыжий кот оказался очень здоровым, а теперь еще и счастливый – его приютил возлюбленный Екатерины, который о нем заботится.

– Котика назвали Дизель из-за того, что он очень громко и шумно мурчит. Я считаю, что начать такой особенный день со спасения кота – лучший подарок ко дню рождения, – подытожила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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