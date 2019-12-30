2019-12-30T03:38:55+03:00
Общество

Где кемеровчанам покататься на лыжах и коньках в новогодние праздники

Опубликован список пунктов проката
Ирина АВТУШКО
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Где кемеровчанам покататься на лыжах и коньках в новогодние праздникиГде кемеровчанам покататься на лыжах и коньках в новогодние праздникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Где можно взять коньки?

-«Стадион «Химик» (ул. Калинина, 4) – вторник - пятница с 20.00 до 22.00, суббота-воскресенье с 13.00 до 22.00. Телефон: (384-3) 36-77-40

-ФОК «Ледовая арена Кемерово» (пр. Молодежный, 7/2) - суббота-воскресенье с 15.00 до 22.00. Телефон: (384-3) 36-77-40

-«СШОР №2» (ул. Гагарина, 118) - вторник- пятница с 18.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 14.00 до 20.00. Телефон: (384-3) 35-37-75

-Клуб по месту жительства «Орленок» (пр. Ленина, 121а) - вторник, среда, пятница – воскресенье с 9.00 до 18.00. Телефон: 8-996-411-92-20

-Клуб по месту жительства «Мастер» (пр. Ленина, 160а) - вторник, среда, пятница - воскресенье с 11.00 до 20.00. Телефон: 8-923-516-14-20

-Клуб по месту жительства «Факел» (бр. Строителей, 44а) - понедельник-воскресенье с 10.00 до 19.00. Телефон: 8-996-411-36-28

-«Стадион «Шахтер» (ул. Рутгерса, 32) - понедельник-пятница с 17.00 до 21.00, суббота с 12.00 до 21.00, воскресенье с 10.00 до 21.00. Телефон: (384-2) 64-06-63

-Жилой район Кедровка, Промышленовский, спортивный комплекс «Открытчик» (ул. Стадионная, 22а) - понедельник- воскресенье с 10.00 до 21.00. Телефон: (384-2) 69-24-01

-«Стадион «Юность», Жилой район Ягуновский, Пионер (ул. Вельская, 13а) - среда-воскресенье с 13.00 до 20.00. телефон: (384-2) 45-24-71

-«Стадион «Факел»,жЖилой район Кедровка, Промышленовский (ул. Промшоссе, 17) - понедельник-воскресенье с 10.00 до 20.00. Телефон: (384-2) 60-67-09

Где можно взять лыжи?

-«СШОР №3» (Рудничный район ул. Волкова, 45) - понедельник-пятница с 9.00 до 16.30, суббота-воскресенье с 9.00 до 18.00. Телефон: (384-2) 64-17-05

-Жилой район Лесная Поляна, «Спортград» (ул. Молодежная, 1/1) - понедельник-пятница с 14.00 до 20.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 21.00. Телефон: (384-2) 64-17-05

-Жилой район Кедровка, Промышленовский, спортивный комплекс «Олимп» (ул. Греческая деревня, 157а ) - среда- воскресенье с 10.00 до 17.00. Телефон: (384-2) 69-13-48

-«СШОР №3», Рудничный район (ул. Волкова, 45) - понедельник-пятница с 9.00 до 16.30, суббота-воскресенье с 9.00 до 18.00. Телефон (384-2) 64-17-05

ИСТОЧНИК KP.RU

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