Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Сказки Андерсена

Отправляемся в новогоднее путешествие по сказкам.

Завораживающие сказки, где игрушки оживают, а в ткань реальности вплетаются нити чуда и волшебства, создавал много-много лет назад Ганс Христиан Андерсен. Сегодня эти сказки известны и детям, и взрослым. По ним снимают фильмы, ставят спектакли. Еще бы! Ведь чудесный мир, созданный датским сказочником, наполнен добром, любовью, верой в лучшее.

История, которую покажут в Новокузнецком драматическом театре, сочинилась сразу из нескольких сказок - «Снежная королева», «Русалочка» и «Дикие лебеди». Нежный, хрупкий, красивый мир спектакля, сотканный из сказок Андерсена и современных визуальных технологий, наполнен важными темами любви и прощения. Из сказки в сказку героиня проходит испытания чувств и веры, чтобы спасти тех, кого любит. Отправимся же и мы вместе с ней в чудесное новогоднее путешествие!

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

28, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 8 января, начало в 10.30, 13.30, 16.00

25, 26 декабря, 2, 4, 6 января, начало в 10.30, 13.30

Цена билетов: от 250 до 300 рублей

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В Новокузнецком художественном музее можно будет сотворить из теста рождественского ангела, расписать шар для рождественской елки или научиться рисовать оригинальным способом - нитками. Фото: Анна ЗАХАРОВА

Спешим на помощь Деду Морозу!

Готовим эксклюзивные подарки к праздникам.

У Дедушки Мороза с наступлением предновогодней суеты всегда много забот: подготовить всем детям и взрослым подарки, отвезти и вручить их адресатам. А еще - поиграть и потанцевать с ребятишками, поискать внезапно пропавшую Снегурочку или украденные подарки, зажечь елочку - и сделать много-много других важных дел. Как все успеть? Очень просто! Нужны помощники!

Как только отгремят новогодние салюты, Дедушка Мороз вновь откроет свою мастерскую - прямо в Новокузнецком художественном музее. Здесь можно будет сотворить из теста рождественского ангела, расписать шар для рождественской елки или научиться рисовать оригинальным способом - нитками. И эти самые нити творчества обязательно свяжут всю семью вместе!

Дети от 4 лет справятся самостоятельно, малышам может помочь мама. Обязательно позовите бабушку, вместе сделаем эксклюзивные подарки!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

4 января, начало в 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, мастер-класс «Рождественский ангел»

5 января, начало в 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, мастер-класс «Новогодний шар»

8 января, начало в 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, мастер-класс «Рисуем нитками»

Цена билетов: 4 и 8 января - от 150 рублей, 8 января - от 100 рублей

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Отважная девочка с горячим любящим сердцем прошла долгий путь, нашла новых друзей и преодолела множество преград, прежде чем добралась до замка Снежной королевы. Фото: Екатерина БАХАРЕВА

История Снежной королевы

Помогаем Герде вернуть Кая и расколдовать Снежную королеву.

У нее колючие холодные глаза, сердце застыло и давно превратилось в льдинку, на губах никогда не появляется даже тени улыбки. Она - Снежная королева. Почему она стала такой?

Именно к ней - Снежной королеве - попал мальчик Кай. Скорее всего, однажды и его сердце стало бы кусочком льда, если бы его не спасла Герда. Отважная девочка с горячим любящим сердцем прошла долгий путь, нашла новых друзей и преодолела множество преград, прежде чем добралась до замка Снежной королевы. Герда спасла не только Кая, но и… саму королеву! Как это случилось? Об этом вы узнаете на спектакле!

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

С 25 по 30 декабря, начало в 10.30, 13.00, 15.30

Цена билетов: 400 рублей

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Маленьких гостей ждут игры и квесты, невероятные представления и сказки, а еще - конкурсы и подарки. Фото: ТРЦ «Планета»

Веселые елки с Дедом Морозом

Поем песни и получаем подарки.

Дети любят праздники, игры и Деда Мороза со Снегурочкой под Новый год. И встретить доброго волшебника они готовы где угодно! Даже в торговом центре. Вот, например, в ТРЦ «Планета» Дедушку Мороза можно встретить каждый день. По вечерам с 17.00 до 19.00 он вместе со Снегурочкой ждет ребятишек в атриуме возле елки. С ним можно сфотографироваться, рассказать о том, какие подарки хотелось бы найти под елочкой в новогоднюю ночь. А за стихи и песни Дед Мороз тоже дает подарки! В выходные Дедушка с внучкой рады гостям с 14.00 до 19.00.

А еще все желающие могут немного «подедморозить» - создать подарки своими руками. На специальных мастер-классах можно научиться красиво упаковывать подарки, поработать в технике росписи песком, смастерить значок или брошь, расписать елочную игрушку и даже сшить небольшую игрушку! из фетра. А потом - преподнести эксклюзивный подарок самому близкому человеку.

Но это еще не все! Дед Мороз и сам любит дарить подарки и устраивать праздники. По субботам он проводит для ребятишек веселые елки! Маленьких гостей ждут игры и квесты, невероятные представления и сказки, а еще - конкурсы и подарки! Не забудьте карнавальный костюм - какой же праздник без него!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

28 декабря и 4 января. Елки - с 15.00 до 16.00. Мастер-классы - с 14.00 до 16.00

Вход свободный