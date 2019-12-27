Как в Кемерове будет работать общественный транспорт на Новый год 2020

Появилось подробное расписание маршрутов общественного транспорта в Кемерове на новогодние праздники. Как сообщили в администрации города, 30 и 31 декабря он будет ходить по расписанию буднего дня.

С 15.00 31 декабря 2019 года до 5.00 1 января 2020 года, в связи с закрытием площади Советов, движение пассажирского транспорта будет осуществляться следующим образом:

- в прямом направлении: улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своими маршрутами,

- в обратном направлении: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский и далее своими маршрутами.

В Новогоднюю ночь с 22.30 31 декабря до 3.30 1 января 2020 года будет организована работа пассажирского транспорта по маршрутам:

Маршрут №1т «Ост. «Драмтеатр» – ТРК Променад 2»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.12, 23.24, 23.36, 23.48, 24.00, 00.12, 00.24, 00.36, 00.48, 01.00, 01.12, 01.24, 01.36, 01.48, 02.00, 02.12, 02.24, 02.36, 02.48, 03.00, 03.12.

- Время отправления от остановки «ТРК Променад 2»: 22.30, 22.42, 22.54, 23.06, 23.18, 23.30, 23.42, 23.54, 00.06, 00.18, 00.30, 00.42, 00.54, 01.06, 01.18, 01.30, 01.42, 01.54, 02.06, 02.18, 02.30, 02.42.

Маршрут №4Т «Ост. магазин «Чибис» – Ост. «Драмтеатр»

- Время отправления от остановки «Магазин «Чибис»: 22.32, 22.47, 23.02, 23.17, 23.32, 23.47, 00.02, 00.17, 00.32, 00.47, 01.02, 01.17, 01.32, 01.47, 02.02, 02.17, 02.32, 02.47.

- Время отправления от остановки «Универсам № 1»: 22.45, 23.00, 23.15, 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.15.

Маршрут №7Т «Ост. «Драмтеатр» – Ост. «Детский сад»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 22.55, 23.10, 23.25, 23.40, 23.55, 24.10, 00.25, 00.40, 00.55, 01.10, 01.25, 01.40, 01.55, 02.10, 02.25, 02.40, 02.55, 03.10.

- Время отправления от остановки «Детский сад»: 22.30, 23.00, 23.15, 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30, 02.45.

Маршрут №8Т «Ост. «Драмтеатр» – д.п. «Шалготарьян»

- Время отправления от д.п. «Шалготарьян»: 22.45, 23.00, 23.15, 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30.

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.15, 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 03.00.

Маршрут №11Т «ж.д. вокзал – д.п. «21 микрорайон»

- Время отправления от д.п. «21 микрорайон»: 22.00, 22.19, 22.39, 22.58, 23.17, 23.36, 23.55, 00.15, 00.34, 00.53, 01.12, 01.31, 01.51, 02.10, 02.29.

- Время отправления от остановки ж.д. Вокзал»: 22.48, 23.07, 23.27, 23.46, 00.05, 00.24, 00.43, 01.03, 01.22, 01.41, 02.00, 02.19, 02.39, 02.58, 03.17.

Маршрут № 15т «Ост. «Драмтеатр» – с/з Суховский – пос. Металлплощадка»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00.

- Время отправления от остановки «пос. Металлплощадка»: 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30.

Маршрут №16т «Ост. «Драмтеатр» – д.п. «Комсомольский»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30, 02.45, 03.00, 03.15.

- Время отправления от остановки «д.п. «Комсомольский»: 23.00, 23.15, 23.30, 23.45, 24.00, 00.15, 00.30, 00.45, 01.00, 01.15, 01.30, 01.45, 02.00, 02.15, 02.30, 02.45.

Маршрут №27т «д.п. «21 микрорайон» – д.п. «Шалготарьян»

- Время отправления от д.п. «21 микрорайон»: 23.00, 24.00, 01.00, 02.00.

- Время отправления от д.п. «Шалготарьян»: 23.00, 24.00, 01.00, 02.00.

Маршрут №30т «Ост. «Сельская больница» – «м/н Чибис»

- Время отправления от остановки «Сельская больница»: 23.00, 23.35, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30.

- Время отправления от остановки «Магазин «Чибис»: 23.00, 23.35, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30.

Маршрут № 31т «11 ГРБ – ТРК Променад 2»

- Время отправления от остановки «11 ГРБ»: 23.00, 23.39, 00.19, 00.58, 01.38, 02.17, 02.57.

- Время отправления от остановки «ТРК Променад 2»: 23.00, 23.40, 00.19, 00.59, 01.38, 02.18.

Маршрут № 36т «Ост. «Драмтеатр» – ТРК Променад 2»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.30, 00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10.

- Время отправления от остановки «ТРК Променад 2»: 22.30, 23.00, 23.30, 24.00, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40.

Маршрут № 48т «Ост. «Драмтеатр» – ж.р. Ягуновский»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.35, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 03.05.

- Время отправления от остановки «ж.р. Ягуновский»: 23.00, 23.35, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30.

Маршрут №49 «Ост. «Драмтеатр» – д.п. Комсомольский»

- Время отправления от д.п. «Комсомольский»: 23.00, 23.20, 23.41, 00.01, 00.22, 00.42, 01.03, 01.23, 01.44, 02.04, 02.25, 02.45.

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.20, 23.41, 00.01, 00.22, 00.42, 01.03, 01.23, 01.44, 02.04, 02.25, 02.45, 03.06, 03.26.

Маршрут №51 «д.п. «21 микрорайон» – Парк Ангелов»

- Время отправления от д.п. «21 микрорайон»: 22.56, 00.15, 01.06, 01.48, 02.39, 03.21.

- Время отправления от остановки «Парк Ангелов»: 22.10, 23.00, 00.20, 01.02, 01.53, 02.35.

Маршрут №83т «Ост. «Драмтеатр» – д.п. «Шалготарьян»

- Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 23.00, 23.20, 00.20, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00.

- Время отправления от остановки «д.п. «Шалготарьян»: 22.40, 23.00, 23.20, 23.40, 00.40, 01.00, 01.20, 01.40, 02.00, 02.20, 02.40, 03.00.