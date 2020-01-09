2020-01-09T17:38:35+03:00
Общество

Министерство цифрового развития и связи создано в Кузбассе

Оно занимается разработкой и внедрением стратегии цифрового развития региона
Екатерина РОМАНОВА
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Министерство цифрового развития и связи создано в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.Министерство цифрового развития и связи создано в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.
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С 1 января в Кузбассе образовано министерство цифрового развития и связи. Сейчас его специалисты разрабатывают первую цифровую стратегию развития региона. Утвердить ее планируют к лету 2020 года.

Первая цифровая стратегия будет содержать планы по цифровому развитию социальной сферы, экономики и госуправления на ближайшие пять лет - до 2024 года. Так, одна из задач нового министерства - обеспечить отдаленные населенные пункты и участки междугородных автомобильных трасс мобильной связью. К разработке стратегии будут привлекаться эксперты из разных сфер: науки, образования, IT-технологий, бизнеса, здравоохранения, культуры и других, активно внедряющих цифровые технологии.

- При внедрении цифровых технологий многие регионы, в том числе и Кузбасс, столкнулись с децентрализацией действий - ведомства самостоятельно делали что-то свое в рамках цифровизации, а наша цель - эти планы объединить, чтобы мы все шли в одном направлении, - отметил губернатор региона Сергей Цивилев. - Немаловажная задача - снизить барьеры взаимодействия населения и власти, упростить взаимодействие за счет внедрения цифровых технологий.

Глава Кузбасса уверен, что достижение целей, которые заложены в стратегии, даст толчок развитию бизнеса в регионе, повысит его конкурентоспособность, а также улучшит качество жизни кузбассовцев.

Возглавил новое Министерство цифрового развития и связи Максим Садиков. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Возглавил новое Министерство цифрового развития и связи Максим Садиков. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Возглавил новое министерство цифрового развития и связи Максим Садиков. С октября 2019 года он руководил департаментом информационных технологий региона. Департамент был переименован в министерство, и ему передали функции в сфере связи, которые раньше выполнял департамент транспорта и связи. Сам же департамент транспорта и связи с 1 января также был переименован в министерство транспорта Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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