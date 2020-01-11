Кемеровчанка засудила отказавшуюся принять ребенка в детский сад администрацию города

Кемеровчанка три года пыталась устроить свою маленькую дочь в детский сад, однако везде получала отказ. Для того, чтобы отстоять свои права, ей пришлось обратиться в суд дважды - первый раз ей в иске отказали.

С 2016 по 2019 годы женщина пыталась добиться места в детском садике, который находился рядом с домом. Однако администрация отказывалась выполнить свои обязательства, направив кемеровчанку в очередь в другие учреждения, расположенные далеко от дома.

Тогда женщина решила обратиться в Рудничный районный суд, но ее заявление не приняли. Через некоторое время молодая мама отправилась в Кемеровский областной суд, где предыдущее решение аннулировали и добились того, чтобы конституционные права ребенка были соблюдены.

- По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции принял по делу новое решение: признал незаконным бездействие администрации Кемерова - непредоставление места в дошкольном общеобразовательном учреждении несовершеннолетнему ребенку. Он обязал город рассмотреть вопрос о предоставлении места в дошкольном общеобразовательном учреждении в доступной близости от места проживания дочери истца, - рассказали в Кемеровском областном суде.