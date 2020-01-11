2020-01-11T14:17:30+03:00
Общество

Кемеровчанка засудила отказавшуюся принять ребенка в детский сад администрацию города

Теперь ее дочь отправиться в дошкольное учреждение
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Кемеровчанка засудила отказавшуюся принять ребенка в детский сад администрацию городаКемеровчанка засудила отказавшуюся принять ребенка в детский сад администрацию городаФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Кемеровчанка три года пыталась устроить свою маленькую дочь в детский сад, однако везде получала отказ. Для того, чтобы отстоять свои права, ей пришлось обратиться в суд дважды - первый раз ей в иске отказали.

С 2016 по 2019 годы женщина пыталась добиться места в детском садике, который находился рядом с домом. Однако администрация отказывалась выполнить свои обязательства, направив кемеровчанку в очередь в другие учреждения, расположенные далеко от дома.

Тогда женщина решила обратиться в Рудничный районный суд, но ее заявление не приняли. Через некоторое время молодая мама отправилась в Кемеровский областной суд, где предыдущее решение аннулировали и добились того, чтобы конституционные права ребенка были соблюдены.

- По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции принял по делу новое решение: признал незаконным бездействие администрации Кемерова - непредоставление места в дошкольном общеобразовательном учреждении несовершеннолетнему ребенку. Он обязал город рассмотреть вопрос о предоставлении места в дошкольном общеобразовательном учреждении в доступной близости от места проживания дочери истца, - рассказали в Кемеровском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секта «гениальных троечников»: почему чиновники закрыли школу педагога-новатора
На недавней Большой пресс-конференции Владимира Путина президента попросили спасти от ликвидации уникальную школу Михаила Щетинина, которую якобы уничтожают чиновники. Спецкор "КП" Дмитрий Стешин попытался разобраться, что же там происходит на самом деле
Новости 24