На юге Кузбасса регоператор долгое время не вывозит мусор

На юге Кузбасса региональный оператор “ЭкоТек” отказался вывозить мусор, который накопился во дворах Прокопьевска, Междуреченска и Мысков. Об этом в социальной сети рассказал глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов.

Он сообщил, что в четверг, 9 января, компания не вывезла накопившийся мусор, а на следующий день проигнорировала запрос администрации округа, которая требовала у организации очистить контейнеры.

- Такое отношение к людям, которые заказывают услугу за деньги, считаю недопустимым! О ситуации сообщил в администрацию Правительства Кузбасса, - дополнил Владимир Чернов.

Также администрация городского округа направила заявление в областную прокуратуру и приложила к нему банк фотографий, сделанных во всех дворах, и записи с камеры видеонаблюдения. А пока ведется правовое урегулирование вопроса, города будут решать проблему самостоятельно, чтобы люди не утонули в мусоре.

- В ближайшие дни мы наведем порядок на контейнерных площадках сами. Но проблему необходимо решать кардинально. Со мной солидарны главы других городов юга Кузбасса. Буду информировать вас о ситуации, которую взял на личный контроль, - отметил глава.

А вот в Киселевске, где также присутствует данный регоператор по вывозу бытовых отходов, очистка дворов от мусора уже ведется.

- Ближе к вечеру вывоз мусора начался. Будем следить за тем, чтобы в последующем регоператор качественно и в полном объеме выполнял взятые на себя обязательства по вывозу мусора, - поделился первыми результатами глава Киселевского городского округа Максим Шкарабейников.