2020-01-14T12:12:42+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Розетка для автомобиля: в Новокузнецке открылось несколько зарядных станций для электромобилей

Все они расположены в разных частях города
Оксана ПРОХОРОВА
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Компания «Россети Сибирь» установила в Новокузнецке пять зарядных станций.Компания «Россети Сибирь» установила в Новокузнецке пять зарядных станций.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Дмитрий Чекалин уже привык к вниманию к себе. Точнее – к своему автомобилю. Еще бы! Ведь его Nissan отличается от своих собратьев тем, что вместо привычного бензина его «заправляют» электричеством.

- За рулем я девять лет. Это моя третья машина. Почему решил пересесть на электромобиль? Из-за его экологичности и экономичности, - улыбается Дмитрий. – Машина надежная, быстрая, а электродвигатель не требует такого обслуживания, как обычный.

Дмитрий перечисляет преимущества: машина бесшумная, менять масло и фильтры не нужно, зимой не требует подогрева двигателя. А самое главное – зарядить ее можно буквально от любой розетки!

Правда, от обычной розетки заряжать машину приходится долго – целых пять часов! Заряда хватает на разное расстояние: летом – до 130-160 километров, зимой – от 50 до 100, в зависимости от погоды. Намного быстрее автомобиль заряжается на зарядных станциях – их в Новокузнецке пять. Все они установлены компанией «Россети Сибирь».

- Каждая такая станция рассчитана на одну, либо две машины. Когда только-только появились две первые станции, случалось даже ждать, когда другой владелец зарядит свой электромобиль, - признается Дмитрий.

К слову, в Кузбассе на автомагистрали Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк есть и экспресс-станция, где электромобиль заряжается буквально за 40 минут. Удобно! Пока отдыхаешь в дороге, пьешь кофе – машина заряжается. А еще удобно то, что, в отличие от других автомобилистов, автомобиль заряжается… бесплатно. Подсоединяешь специальный кабель с одной стороны к автомобилю, с другой – к зарядной станции, и все, зарядка началась!

Первая зарядная станция в Новокузнецке открылась еще весной 2019 года – возле ТРЦ «Планета». И владельцы электрокаров тут же оценили ее удобство. В последние дни декабря запустили в работу две станции: в Центральном районе возле торгового центра «Сити-Молл» и в Новоильинке, по ул. Архитекторов,13, в районе ТЦ «Парус». В январе откроется еще одна станция в Орджоникидзевском районе на ул. Зорге, 9А.

К слову, места для установки выбраны с учетом мнения водителей электрокаров. Так, чтобы владельцам было максимально удобно, даже если необходимо оставить автомобиль на время зарядки.

В тестовый период автомобилисты могут заряжать свои электрокары бесплатно. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В тестовый период автомобилисты могут заряжать свои электрокары бесплатно.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сейчас автомобилисты пользуются возможностью заряжать свои электрокары бесплатно – пока длится тестовый период. Но и после его окончания на подзарядку машины владельцы будут тратить в разы меньше, чем если бы заправляли иными видами топлива. Впрочем, сейчас кузбасских владельцев электрокаров беспокоит лишь то, что станций не так много, как хотелось бы. На весь Кузбасс – меньше 40.

- Я знаю, где находятся в Кузбассе зарядные станции, а на сайте plugshare.com можно посмотреть, где расположены станции по всему миру! Конечно, хотелось бы, чтобы на трассах области они были через каждые 80-100 километров, тогда можно было б спокойно путешествовать по всей области! – делится мыслями Дмитрий Чекалин.

Пока же во время путешествий по Кузбассу приходится подзаряжать машину от обычных розеток. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.

- До 2024 года в Новокузнецком городском округе мы установим до 20 зарядных станций, в том числе и «быстрых», - сообщили в компании «Россети Сибирь». – А это значит, в городе появится больше экологичного и экономичного транспорта.

Насколько это важно для Кузбасса? Безусловно, важно. Электрокары – экономичный и тихий транспорт, который не производит вредных выбросов, как те, что на бензине. То есть, любой автолюбитель сможет сделать свой небольшой вклад в улучшение экологии региона. Также будет развиваться и общественный транспорт, работающий от электричества.

Пока же владельцы автокаров – а их в Кузбассе пока всего 64 – с улыбкой отвечают любопытным прохожим: мол, да, внутри машина выглядит абсолютно так же, как любая другая, заряжается от электричества и очень удобная. Не верите? Попробуйте сами!

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