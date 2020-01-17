Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Красное и белое

Узнаем, как Гражданская война затронула Кузбасс.

В Кемеровском областном краеведческом музее начал работу выставочный проект «Сибирский излом: к 100-летию Великого Сибирского Ледяного похода».

Гражданская война, которая длилась с июня 1918 по декабрь 1919 года - одна из трагичных страниц истории нашей страны. Но немногие знают, что война затронула и Кузбасс. С 21 по 28 декабря 1919 года на территории области произошли боевые действия между 5-й Красной армией и отступающими белыми армиями Верховного правителя адмирала Колчака. Трехмесячное отступление трех белых армий Восточного фронта от Омска до района Читы вошло в историю под названием «Великий Сибирский Ледяной поход».

Как отмечают организаторы выставки, ее основная идея - это демонстрация жизни двух конфликтующих сторон, тех, кто поддерживал правительство «Белой Сибири» и тех, кто участвовал в партизанском движении. На выставке представлены более 200 подлинных предметов и архивных документов, воссоздающих атмосферу эпохи. Впервые в музее будут выставлены документы из Российского государственного военного архива - директивы командира 5-й армии 1919 года, приказ начальника 35-й дивизии от 18 декабря 1919 года и составленные в результате научно-исследовательской работы карты-схемы действий партизанских отрядов, наступления 5-й Красной армии и освобождение территории Кузбасса.

Посетители выставки смогут узнать о роли Гражданской войны в масштабах России и Кузбасса, о жизни людей в мятежную эпоху войн и революций.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей, дети до 4 лет - бесплатно

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Театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Человек дождя». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Почем дождь продаете?

Смотрим увлекательный спектакль.

Театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Человек дождя».

Затянувшаяся засуха и страшная жара грозят серьезными убытками фермерскому хозяйству, затерянному среди просторов прерий. Все мысли героев заняты только тем, чтобы разразился спасительный ливень. Поэтому когда в доме фермера Карри появляется чудак, предлагающий «продать» столь желанный дождь, все хватаются за этот шанс, словно утопающий за соломинку. Единственное условие, которое выдвигает странный человек, - поверить в возможность чуда…

- Были на спектакле «Продавец дождя» в начале декабря. За окном была минусовая температура, но в театре со сцены исходило тепло. Отличные актеры, невероятная игра заставили плакать, смеяться и на минуту, а может, и больше, задуматься о себе. Ведь в каждом есть, хоть чуть-чуть, те страхи и те сомнения, что и у героев. Актуально на все времена! Всем советую сходить! - поделилась впечатлением о спектакле одна из зрительниц.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

19 января, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

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В Кемерове в очередной раз пройдет традиционная акция «Накорми бездомное животное». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Накорми бездомное животное

Участвуем в доброй акции.

Не всем животным в этой жизни повезло с хозяевами. В то время как одни находятся дома, в тепле, другие подчас нуждаются в самом элементарном - пище. Волонтеры, как могут, стараются помочь нашим меньшим братьям, но без помощи неравнодушных жителей это сделать очень трудно.

В Кемерове в очередной раз пройдет традиционная акция «Накорми бездомное животное». Ее цель - помочь собрать продукты для животных, которые остались без крова. Волонтерам можно передать сухие и влажные корма, консервы для собак и кошек, мясопродукты, куриные головы, лапы, спинки, кожу, говяжью обрезь, фарш, кости) и крупы. Также кошки очень нуждаются в древесном наполнителе.

Не оставайтесь равнодушными, ведь купить упаковку корма - это не такая большая трата, зато для животного это еще один день без голода.

«Зооцентр»

ул. Весенняя, 14, т.: 8-908-954-60-67

19 января, в 13.30

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В программе концерта - песни, баллады, стихи Владимира Высоцкого, которые окунут слушателей во время и настроение совсем другой эпохи. Фото: www.vsvysotsky.ru.

У каждого свой Высоцкий

Идем на концерт-трибьют.

Музыкальный театр Кузбасса приглашает поклонников творчества Владимира Высоцкого на концерт-трибьют, посвященный памяти великого поэта и музыканта. В этот день на одной сцене выступят финалисты эфирного радиоконкурса, посвященного исполнителю, профессиональные артисты театра и приглашенные гости. В программе концерта - песни, баллады, стихи Владимира Высоцкого, которые окунут слушателей во время и настроение совсем другой эпохи.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

28 января, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 рублей