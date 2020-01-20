Кузбассовцев ждет резкое похолодание

Специалисты кузбасского Гидрометцентра предупреждают жителей о заморозках, которые ожидают их в ближайшее время. К середине недели температура воздуха в некоторых районах региона опустится до -32 градусов.

Уже в ночь с 20 на 21 января в среднем столбик термометра достигнет отметки -26 градусов Цельсия, а местами он опустится до -32. Днем немного потеплеет до минус -16... -20 градусов, а в некоторых районах ожидается -9... -14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду с небольшим снегом и изморозью.

Такая же погода сохранится и на следующий день. В ночь со вторника на среду, 22 января, ожидается, что температура воздуха опустится до -18... -23 градусов, а местами - до -31. Днем погода станет более приятной для прогулок: 10-15 градусов ниже нуля. Ветер будет достигать 12-13 метров в секунду.

Значительно потеплеет лишь к концу недели. В четверг, 23 января, синоптики прогнозируют, что температура ночью не опустится ниже -20 градусов, а в среднем по Кузбассу она составит минус -10... -15. Днем столбик термометра пойдет вверх - температура будет держаться на уровне -3... -8 градусов. Однако потепление будет сопровождаться усилением ветра до 20 метров в секунду и метелью.

Перед выходными также сохранится теплая погода и температура составит -7... -12 градусов ночью и -5... -10 днем. Ветер 20 метров в секунду, метель и снегопад.