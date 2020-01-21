Квартиру за 70 миллионов рублей продают в Кемерове

«Заезжай и живи!» - под таким девизом продается 3-комнатная квартира в городе Кемерове. За 149 квадратных метров продавец просит 70 миллионов рублей.

Интерьер элитной квартиры за 70 миллионов рублей. ФОТО: bududoma.ru

На одном из сайтов с объявлениями о продаже квартир в Кемерове продают 3-комнатную квартиру. От прочих предложений ее отличает цена – 70 миллионов рублей. При этом квартира находится на 13 этаже 19-этажного дома, а ее общая площадь составляет 149 квадратных метров.

Интерьер элитной квартиры за 70 миллионов рублей. ФОТО: bududoma.ru

Из чего складывается цена? В квартире выполнен дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту. При этом использовались отделочные материалы и техника производства Франции и Италии. Прежние владельцы квартиры оставляют всю мебель и технику.

Интерьер элитной квартиры за 70 миллионов рублей. ФОТО: bududoma.ru

Обещают, что жить здесь будет удобно: сам дом находится в живописном месте на набережной реки Томи. Неподалеку – площадь Советов, музыкальный театр, филармония, Парк Чудес, гимназии, школы и детские сады.

Интерьер элитной квартиры за 70 миллионов рублей. ФОТО: bududoma.ru

Внутренний дворик закрыт от посторонних, а под домом расположены парковочные зоны. К слову, площадь гостиной с кухонным блоком составляет 47,8 квадратных метра, имеются две изолированные комнаты площадью 23,9 и 29,3 квадратных метра, огромный гардероб.