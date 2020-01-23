Цифровой Рассвет: Разрез «Березовский» подарил современное оборудование школе Новокузнецкого района

Обучение современных детей премудростям школьных наук невозможно без современных технологий. Работники разреза «Березовский», зная об этом, подарили школе поселка Рассвет цифровую компьютерную технику.

Цифровые технологии - школе! ФОТО: Алексей Иванов

На торжественной линейке учителя и ученики принимали ценные подарки. Современную цифровую технику, так нужную для обучения, вручили представители разреза «Березовский». Теперь в распоряжении учителей появились ноутбуки, МФУ, проекторы и документ-камера. Благодаря им ребятишкам станет проще осваивать школьную программу, а учителям – проводить интересные уроки.

- Нам нужно это оборудование, многие хотят сдавать экзамен по информатике, – делится впечатлениями ученица Диана Бураева. – Мы сможем изучать больше новых тем и даже смотреть фильмы.

С новой техникой обучение выйдет на новый этап! ФОТО: Алексей Иванов

Всю технику распределили по разным классам, ведь она нужна для изучения информатики, иностранных языков, литературы и других предметов.

- Оборудование позволит нам расширить обучение, наглядно показывать и рассказывать темы, – говорит учитель русского языка и литературы школы поселка Рассвет Екатерина Вдовина. – Большое спасибо разрезу «Березовский» за колоссальный вклад в обучение и поддержку.

Всем детям вручили сладкие подарки. ФОТО: Алексей Иванов.

Кстати, не забыли представители разреза и о школьниках: каждый ребенок получил от предприятия сладкий подарок.