2020-01-23T14:33:52+03:00
Общество

Цифровой Рассвет: Разрез «Березовский» подарил современное оборудование школе Новокузнецкого района

В школу поселка Рассвет Новокузнецкого района пришли современные технологии
Яков КРЫМСКИЙ
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Цифровой Рассвет: Разрез «Березовский» подарил школе современное оборудование. ФОТО: Алексей ИвановЦифровой Рассвет: Разрез «Березовский» подарил школе современное оборудование. ФОТО: Алексей Иванов
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Обучение современных детей премудростям школьных наук невозможно без современных технологий. Работники разреза «Березовский», зная об этом, подарили школе поселка Рассвет цифровую компьютерную технику.

Цифровые технологии - школе! ФОТО: Алексей Иванов

Цифровые технологии - школе! ФОТО: Алексей Иванов

На торжественной линейке учителя и ученики принимали ценные подарки. Современную цифровую технику, так нужную для обучения, вручили представители разреза «Березовский». Теперь в распоряжении учителей появились ноутбуки, МФУ, проекторы и документ-камера. Благодаря им ребятишкам станет проще осваивать школьную программу, а учителям – проводить интересные уроки.

- Нам нужно это оборудование, многие хотят сдавать экзамен по информатике, – делится впечатлениями ученица Диана Бураева. – Мы сможем изучать больше новых тем и даже смотреть фильмы.

С новой техникой обучение выйдет на новый этап! ФОТО: Алексей Иванов

С новой техникой обучение выйдет на новый этап! ФОТО: Алексей Иванов

Всю технику распределили по разным классам, ведь она нужна для изучения информатики, иностранных языков, литературы и других предметов.

- Оборудование позволит нам расширить обучение, наглядно показывать и рассказывать темы, – говорит учитель русского языка и литературы школы поселка Рассвет Екатерина Вдовина. – Большое спасибо разрезу «Березовский» за колоссальный вклад в обучение и поддержку.

Всем детям вручили сладкие подарки. ФОТО: Алексей Иванов.

Всем детям вручили сладкие подарки. ФОТО: Алексей Иванов.

Кстати, не забыли представители разреза и о школьниках: каждый ребенок получил от предприятия сладкий подарок.

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