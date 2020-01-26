2020-01-26T12:39:13+03:00
Общество

Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев на Дни науки

Программы для детей и взрослых будут проходить в течение двух недель
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев на Дни науки. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации Правительства КузбассаСергей Цивилев пригласил кузбассовцев на Дни науки. ФОТО: кадр видео пресс-службы администрации Правительства Кузбасса
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Уже в понедельник, 27 января, в Кузбассе стартуют Дни науки. Побывать на мероприятиях и сделать разные открытия можно будет с 27 января по 14 февраля.

Сергей Цивилев пригласил кузбассовцев на Дни науки.ВИДЕО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Приглашая кузбассовцев на Дни науки, губернатор Сергей Цивилев сделал акцент на значимости и масштабности мероприятий, которые будут проходить в течение двух недель.

- К нам приедут представители Российской академии наук, чтобы вместе с нашими учеными провести лектории, дискуссии, обменяться опытом, - отметил Сергей Цивилев. - Мы представим проекты научно-образовательного центра «Кузбасс», который стал площадкой реализации инновационных идей не только для ученых, но и для промышленников и бизнесменов.

В день открытия – 27 января – пройдет научный форум. На пленарном заседании будут говорить о роли университетов и научных организаций в развитии региона. Однако дни науки будут интересны и школьникам, и студентам. Их друт интересные лекции, интеллектуальные игры, выставки и кинопоказы.

Так, учащиеся кемеровского Городского классического лицея смогут побывать на химическом шоу, учащиеся новокузнецкого лицея №84 решат нестандартные математические задачи и проведут химические эксперименты. В филиале КузГТУ в поселке Инском обсудят проблему водных ресурсов, в Междуреченске будут говорить о « Науке 0+», а о медицинской науке будут говорить в КемГМУ. И это – далеко не все, что ждет кузбассовцев в эти дни. С подробным списком мероприятий можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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