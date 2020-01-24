Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

900 дней мужества

Идем на историческую выставку.

Наша страна пережила немало страшных и печальных событий - про это написаны романы, сняты фильмы. И тем важнее, что даже в такие времена находились люди, чья стойкость духа и стремление защитить свою Родину оказывались сильнее всего…

С 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года в страшной блокаде находился ныне один из красивейших городов мира - Санкт-Петербург, а в те годы - Ленинград. Молодое поколение никогда на своем примере не узнает, что пережили те люди, но можно попробовать ненадолго перенестись в прошлое, сходив на выставку в Кемеровский областной краеведческий музей.

Научные сотрудники музея выбрали из фондов более 100 самых интересных и редких экспонатов: боевые награды, фотографии, документы, личные вещи защитников и жителей блокадного Ленинграда. Посетители узнают о героизме земляков из 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, участвовавшей в прорыве блокады; познакомятся с биографией летчика-аса, воспитанника кемеровского аэроклуба Алексея Дергача, сбивавшего самолеты Люфтваффе над блокадным городом.

Также среди блокадных реликвий фронтовые письма - знаменитые «треугольники», извещения о гибели солдат, продовольственные карточки, эвакуационные листы, пуговица, оторванная от пальто матери, которую ребенок, эвакуированный из блокадного Ленинграда в Кузбасс, хранил как талисман.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей, дети до 4 лет бесплатно

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Участников ждет интереснейшее путешествие в историю всеми любимого десерта - эскимо.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вкусные истории

Разговариваем о любимом лакомстве детства - мороженом.

Библиотека на проспекте Ленина подготовила для маленьких кемеровчан очень-очень вкусный мастер-класс. Участников ждет интереснейшее путешествие в историю всеми любимого десерта - эскимо. Дети познакомятся не только с историей рождения эскимо, но с богатой историей мороженого, рецепты которого появились много столетий назад и очень сильно отличаются друг от друга в различных странах. Современное производство этого лакомства тоже заслужит отдельной остановки в путешествии.

В финале занятия на творческом мастер-классе дети смогут смоделировать объемную фигурку в виде эскимо, которая станет хорошей игрушкой или приятным сувениром.

Кемеровская областная библиотека для детей и юношества

пр. Ленина, 71

26 января, с 11.00 до 12.30

Цена билетов: от 100 рублей

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Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на необычную и неожиданную пьесу, которую написал современный драматург Петр Гладилин, - «Фотоаппараты». Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Жизнь через призму фотоаппарата

Вместе с актерами вновь открываем красоту мира.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на необычную и неожиданную пьесу, которую написал современный драматург Петр Гладилин, - «Фотоаппараты».

Две молодые женщины, две школьные подруги, которые в девятом классе занимались синхронным плаванием, теперь случайно встречаются в универмаге и выясняют, что обе - на пятой неделе беременности. Они приезжают на дачу в Завидово, где дышат свежим воздухом, пьют деревенское молоко и говорят о жизни. Но не они будут главными героями спектакля «Фотоаппараты». Героями будут две души их будущих, еще не родившихся детей - мальчика и девочки, у которых еще и имен-то нет. Есть только фамилии - Топорков и Говоркова. Но они уже - ребята самостоятельные.

Ночью, дождавшись, когда их будущие мамы заснут, они отправляются на прогулку - в свое первое путешествие по жизни, радостно и жадно открывая для себя то, к чему мы давно привыкли: звездное небо, сияющую луну, блеск ночной реки… Но видят все это гораздо четче, ярче, бесконечно удивляясь всему, и поэтому беспрестанно фотографируют и фотографируют…

Спектакль «Фотоаппараты» - о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье, о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах, ощущая всю полноту земного бытия.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

26 января, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей