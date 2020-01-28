За год управляющие компании Кузбасса оштрафовали на 65 миллионов рублей

Госжилинспекция обнаружила почти 9,3 тысячи нарушений в работе управляющих компаний Кузбасса в 2019 году. Специалисты нашли несоблюдение правил технической эксплуатации жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг населению, а также неправильный расчет платы за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом на аппаратном совещании правительства Кузбасса рассказала начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко. Она отметила, что к ним за 2019 год обратились почти 24 тысячи жителей и различные организации. Чаще всего люди жаловались на плохую работу управляющих компаний. По данным инспекции, за год число поданных заявлений осталось практически на уровне 2018 года и увеличилось лишь на 0,3 процента.

В ходе проверки учреждений, на которые поступали жалобы, инспекторы нашли почти 9,3 тысячи нарушений: 5,5 тысячи - нарушение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 963 - нарушение качества предоставления коммунальных услуг населению, 276 - несоблюдение порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги.

- Проверки коснулись деятельности практически 90 процентов управляющих компаний, которые фактически занимаются управлением жилыми домами в Кузбассе. Из общего числа выявленных нарушений 7,6 тысячи допущены со стороны управляющих организаций, основная часть которых приходится на УК в Кемерове - более 2, 4 тысячи нарушений, Новокузнецке - почти 1,5 тысячи нарушений и Прокопьевске - 960 нарушений, -подчеркнула Ирина Гайденко.

После того как инспекторы отмечают неудовлетворительную работу компаний, они выдают предписания и предупреждения об устранения нарушений. Общая сумма назначенных административных штрафов за допущенные нарушения по итогам 2019 года составила порядка 65 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Кроме того, УК «Перспектива» из Междуреченска лишена лицензии из-за неисполнения двух предписаний Госжилинспекции. Также за допущенные нарушения в работе дисквалифицированы руководители трех компаний в Кемерове, Новокузнецке и Киселевске.