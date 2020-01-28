Малый бизнес Кузбасса заключил экспортные контракты на сумму 1,29 миллиона долларов

Десять кузбасских компаний из числа представителей малого и среднего бизнеса заключили контракты на экспорт своей продукции на сумму 1,29 миллиона долларов. Содействие оказал Центр поддержки экспорта Кузбасса.

Центр начал свою работу в 2019 году. Одна из его главных целей - вовлечение местных производителей в международную торговлю. ЦПЭ помогает подготовить продукцию к экспорту, заключить контракт, берет на себя часть расходов при участии кузбасских компаний в международных выставках, размещении их на международных электронных торговых площадках и другое.

За пять месяцев работы услугами центра воспользовались 147 предприятий, 78 специалистов из 61 компании Кузбасса прошли обучение основам экспортной деятельности. Среди участников семинаров есть те, кто в этом году при поддержке ЦПЭ начал успешно поставлять свои товары в другие страны. 15 компаний получили возможность выйти на международные электронные торговые площадки. Помимо этого, предприниматели смогли побывать с бизнес-миссией в Китае, Индии, Казахстане, Узбекистане. В 2020 году также запланирован ряд деловых визитов для кузбасского малого бизнеса в страны Азии и Европы.

- Из Кузбасса на экспорт уходят в основном сырьевые товары. Мы ищем оптимальный баланс для устойчивого развития региона, поэтому работаем над ростом экспорта несырьевой неэнергетической продукции, а также товаров обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Для этого и был создан Центр поддержки экспорта. За достаточно небольшой срок уже удалось заключить 10 экспортных контрактов, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В рамках заключенных контрактов большая часть товаров будет уходить в Китай. В Поднебесную экспортируют варенье из сосновых и кедровых шишек, кедровый орех, экстракты лекарственных растений, масло и подсолнечные семечки. С Казахстаном у кузбасских предпринимателей достигнута договоренность о поставках промышленных радиаторов, а в Индию местные производители будут отправлять комплектующие для горно-шахтной техники.