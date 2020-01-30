2020-01-30T12:17:29+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе похолодает до -34 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на 1-2 февраля
Ирина АВТУШКО
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На выходных в Кузбассе похолодает до -34 градусовНа выходных в Кузбассе похолодает до -34 градусовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На предстоящих выходных столбики термометра в Кузбассе опустятся до отметки -34 градуса. Прогноз дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 31 января, по области прогнозируется -28…-33 градуса, местами -21…-26 градусов. Днем воздух прогреется до -18…-23 градусов, в отдельных районах будет теплее – от -11 до -16 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, днем преимущественно будет без осадков, местами будут наблюдаться дымки и изморозь.

В субботу, 1 февраля, ночью ожидается -23…-28 градусов, местами до -29…-34 градусов. Днем столбики термометра покажут -15…-20 градусов, в отдельных районах будет -9…-14. Пройдет небольшой снег.

В воскресенье начнет теплеть. Так, ночью прогнозируется -16…-21 градус, местами -22…-27. Днем ожидается -11…-16 градусов, местами -5…-10. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем снег ожидается в горах.

Первый рабочий день новой недели встретит кузбассовцев комфортной температурой. В понедельник, 3 февраля ночью ожидается -14…-19 градусов, местами до -25, а вот днем воздух прогреется до -5…-10 градусов, правда в отдельных районах столбики термометров все же зафиксируют -15 градусов. В этот день также ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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