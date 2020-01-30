2020-01-30T12:17:29+03:00
Общество

Волки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищников

Очевидцы сняли нападение волков на собак на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Волки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищников. ФОТО: кадр видео, соцсетиВолки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищников. ФОТО: кадр видео, соцсети
Изменить размер текста:

Вот уже несколько дней в мессенджерах и соцсетях кузбассовцы делятся кадрами двух страшных видеороликов. Очевидцы сняли, как несколько волков раздирают на части собак.

Примечательно, что таких видео два. На одном из них сцену нападения на собак зафиксировала камера видеонаблюдения. Шесть огромных волков в считанные минуты расправляются с домашними собаками. В подписи к видео говорится, что снято он в поселке Кара-Чумыш Прокопьевского района. Также авторы сообщения строят предположения, что же могло стать причиной нападения на домашних собак.

Собака из Ненокса перед нападением волков. Фото: кадр видео, соцсети.

Собака из Ненокса перед нападением волков. Фото: кадр видео, соцсети.

Видео оказалось подлинным, вот только снято было оно не в январе, а в начале декабря. И не в Кузбассе, а в селе Ненокса Архангельской области. И там, как сообщают региональные СМИ, действительно нашествие волков. Жителям Прокопьевского района архангельские волки не угрожают, если только они не пробегут по прямой расстояние в 2800 километров.

Волки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищников..Видео: соцсети

Второе видео способно вызвать страх тем, что снято оно вблизи жилых домов. Прямо рядом с припаркованными автомобилями три крупных волка дерут собаку. Авторы видео ведут съемку из машины буквально в нескольких метрах, и волки не страшась подходят к автомобилю. В подписи к видео также сообщается, что дело происходит в Прокопьевском или Новокузнецком районе.

Впрочем, в Департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области усомнились в правдивости и этого видео. По крайней мере, в том, что снято оно было в Кузбассе.

- По данным Департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области во время учета диких животных волки не были зафиксированы, - отметил замначальника департамента Аскар Алибаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мстительный кузбассовец обиделся на чужую жену и поджег ее дом
В Новокузнецке у подростка нашли крупную партию наркотиков
Кемеровчанка могла лишиться внутренних органов из-за опасной беременности
После побега осужденного из зала суда конвоир попал в больницу
Мигающий желтый: когда на кемеровском перекрестке включат светофор
Прокуратура организовала проверку после побега заключенного из здания суда в Новокузнецке
Двоих подростков без сознания нашли на мосту в Кузбассе
Водителя BlaBlaCar из Кузбасса осудили за гибель трех человек
В Новокузнецке запретили парковку на двух улицах
В Кемерове загорелся частный жилой дом
В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды
В кемеровском аэропорту рейс до Москвы отложили на двенадцать часов
Водитель фуры погиб в аварии на трассе Новосибирск - Кемерово
В Кузбассе мужчина нашел охотничье ружье прошлого века
Коллекторов в Кузбассе стали наказывать в два раза чаще за навязчивость
После побега заключенного из зала суда в Новокузнецке Следком возбудил уголовное дело
Кузбасского бизнесмена поймали на крупном уклонении от налогов
Кемеровский суд начал рассмотрение уголовного дела о похищении младенца из роддома
Депутаты Кузбасса приняли закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним
В Новокузнецке из здания суда сбежал осужденный
Более 120 километров дорог отремонтируют в Кузбассе по нацпроекту в 2020 году
В Новокузнецке стали чаще воровать крышки люков на тепловых сетях
Слишком низко: рекламу кемеровской мастерской букетов признали непристойной
В Кузбассе прокуратура начала проверку по факту обрушения на ребенка снега с крыши