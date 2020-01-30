Вот уже несколько дней в мессенджерах и соцсетях кузбассовцы делятся кадрами двух страшных видеороликов. Очевидцы сняли, как несколько волков раздирают на части собак.

Примечательно, что таких видео два. На одном из них сцену нападения на собак зафиксировала камера видеонаблюдения. Шесть огромных волков в считанные минуты расправляются с домашними собаками. В подписи к видео говорится, что снято он в поселке Кара-Чумыш Прокопьевского района. Также авторы сообщения строят предположения, что же могло стать причиной нападения на домашних собак.

Собака из Ненокса перед нападением волков. Фото: кадр видео, соцсети.

Видео оказалось подлинным, вот только снято было оно не в январе, а в начале декабря. И не в Кузбассе, а в селе Ненокса Архангельской области. И там, как сообщают региональные СМИ, действительно нашествие волков. Жителям Прокопьевского района архангельские волки не угрожают, если только они не пробегут по прямой расстояние в 2800 километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/757747" frameborder="0"></iframe> Волки в городе: кузбассовцы делятся кадрами нападения стаи хищников..Видео: соцсети

Второе видео способно вызвать страх тем, что снято оно вблизи жилых домов. Прямо рядом с припаркованными автомобилями три крупных волка дерут собаку. Авторы видео ведут съемку из машины буквально в нескольких метрах, и волки не страшась подходят к автомобилю. В подписи к видео также сообщается, что дело происходит в Прокопьевском или Новокузнецком районе.

Впрочем, в Департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области усомнились в правдивости и этого видео. По крайней мере, в том, что снято оно было в Кузбассе.

- По данным Департаменте по охране объектов животного мира Кемеровской области во время учета диких животных волки не были зафиксированы, - отметил замначальника департамента Аскар Алибаев.