2020-01-31T16:25:44+03:00
Общество

Кузбассовцам рассказали, как избежать коронавируса

Самыми эффективными способами оказались маска и мытье рук
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцам рассказали, как избежать коронавирусаКузбассовцам рассказали, как избежать коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты кузбасского Роспотребнадзора рассказали о том, как избежать коронавирусной инфекции. Особенно актуально это оказалось после того, как двух кемеровчан госпитализировали с подозрением на нее.

До сих пор в России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, однако угроза заражения все-таки существует. Чтобы не допустить появления вируса в регионе, в кузбасских аэропортах проводятся дополнительные меры дезинфекции, усилен санитарно-эпидемиологический контроль. Кроме того, багаж каждого пассажира, прибывшего из стран Азии, досматривается особенно тщательно. К слову, накануне из кемеровского аэропорта с подозрением на коронавирус доставили в больницу двух пассажиров – взрослого и ребенка. Впрочем, лабораторные исследования не подтвердили наличия вируса.

Тем не менее, кузбассовцам стоит помнить об основных способах профилактики смертельного вируса:

- Часто мойте руки с мылом, а также мойте и дезинфицируйте столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и прочее.

- Надевайте маску, избегайте общения с чихающими и кашляющими людьми. Не трогайте руками глаза, нос и рот – коронавирус, так же, как и вирус гриппа, распространяется воздушно-капельным путем.

- Полноценный сон, здоровое питание и физическая активность способны повысить сопротивляемость организма вирусам.

- Медицинские маски старайтесь менять своевременно. Существуют многоразовые маски и одноразовые, которые служат два, четыре или шесть часов. Старайтесь на касаться поверхностей маски, когда ее снимаете. И ни в коем случае не используйте одноразовые маски повторно.

- Если вы подозреваете, что заболели коронавирусом или гриппом, вызовите врача на дом, строго соблюдайте все его предписания, пейте как можно больше жидкости.

Симптомы коронавируса: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. Возможны симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Коронавирус опасен тем, что среди его осложнений – пневмония. Она развивается очень быстро, и уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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