Женщина и трое детей погибли при пожаре в Кузбассе

В ночь с 3 на 4 февраля в Гурьевске произошла трагедия. Здесь при пожаре погибли пенсионерка и трое детей.

Вечером 3 февраля 37-летняя жительница города Гурьевска ушла на работу в ночную смену. Двое ее детей – 12-летняя дочь и 11-летний сын – остались дома под присмотром 69-летней бабушки. Чуть позже к ним в гости пришла 11-летняя соседка и осталась ночевать.

А глубокой ночью соседи увидели, что частный дом на улице Набережной, где живет семья, горит. Было 02.28, когда они сообщили об этом на пульт диспетчера. 13 пожарных и пять спецавтомобилей тут же отправились к горящему дому. Справиться с пожаром удалось лишь в 02.57.

Когда пожар был потушен, спасатели обнаружили в комнате на своих спальных местах пенсионерку и детей. Все они погибли.

Сейчас на месте пожара работает следственная группа. Уже известно, что семья была благополучной, на учете не состояла. Также, по предварительным данным, установлено, что очаг пожара находился на кухне, а причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

- В настоящее время на месте происшествия под руководством одного из руководителей управления работает следственная группа, в составе которой следователь-криминалист следственного управления, сотрудники МЧС, полиции, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых: судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая - по определению причин пожара.