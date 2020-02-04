«Недочетов много»: Сергей Цивилев проверил, как ведется подготовка к празднованию 300-летия Мариинска

Сергей Цивилев побывал с рабочей поездкой в Мариинске, который готовится отпраздновать свое 300-летие. Он оценил готовность городских объектов к юбилею.

Работа главы региона началась с выездного заседания правительства Кузбасса, на котором участники сначала пообщались со старейшинами города, а затем обсудили подготовку Мариинска к грядущему празднику.

-К этой дате Мариинск преобразится, появятся новые общественные пространства и объекты. Я проехал по городу, недочетов много: нужно привести в порядок фасады домов, отремонтировать дороги, убрать неприглядную наружную рекламу, которой завешан весь город, - сообщил Сергей Цивилев.

Главная городская стройка - объездная дорога протяженностью около 20 километров. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram

Также он рассказал о том, что происходит на главной городской стройке – объездной трассе. Ее протяженность составляет около 20 километров и включает в себя две развязки и мост через реку Кия. До недавнего времени дорога считалась долгостроем – ее начали стоить еще в 2015 году.

-Работы замораживались, но нам удалось возобновить строительство и сейчас подрядчики обещают закончить раньше намеченного срока, - отметил глава региона. - Это позволит нам привести в порядок дороги Мариинска до юбилея.

Он подчеркнул, что объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта и поспособствует улучшению экологической обстановки.