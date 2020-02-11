2020-02-11T11:20:00+03:00
Общество

Бизнес на коронавирусе: новокузнечанин получает и распаковывает посылки из Китая

Спрос на такую услугу высокий
Яна ПОПОВА
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Бизнес на коронавирусе: новокузнечанин получает и распаковывает посылок из КитаяБизнес на коронавирусе: новокузнечанин получает и распаковывает посылок из КитаяФото: Олег ЗОЛОТО
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Предприимчивый новокузнечанин решил заняться необычным бизнесом. Молодой человек зарабатывает на том, что распаковывают посылки, приходящие из Китая. И на эту услугу явно есть спрос.

Объявление о предоставлении услуг по распаковке посылок из Китая некто Александр опубликовал на сайте бесплатных объявлений. Он заверил, что готов помочь клиентам, не готовым рисковать собственной жизнью при получении товара, пришедшего из эпицентра эпидемии.

Расценки в такой «компании» достаточно весомые

Расценки в такой «компании» достаточно весомые

Расценки в такой «компании» достаточно весомые: получение одной единицы товара клиенту обойдется в 550 рублей вместе с доставкой, а без – в 400 рублей.

Кроме того, отдельно клиент может попросить раскрыть полученный товар. За это он должен будет заплатить 200 рублей в случае, если единиц не больше двух. А если распаковать нужно больше трех посылок, то получатель должен будет заплатить от 700 рублей.

Отдельно предприниматели предлагают дезинфицировать товар. Это достаточно дешевая услуга – всего 40 рублей за одну посылку.

Несмотря на дороговизну предоставляемых услуг, жители Новокузнецка прибегают к такому способу получения желаемого товара.

– Вы не первая звоните сегодня. Конечно, приеду – распакую, даже продезинфицирую, если этого хотите. Сам заразиться не боюсь, соблюдаю все правила безопасности, – доброжелательно заявил Александр.

Однако отвечать на вопросы о том, как часто к нему обращаются жители, не стал. Как и о том, насколько прибыльный такой бизнес. Мужчина сослался на коммерческую тайну. Остается только догадываться, как много людей готовы прибегнуть к помощи других, чтобы получить заветную посылку оттуда, где бушует страшный вирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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