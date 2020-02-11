2020-02-11T15:02:50+03:00
Происшествия

Капли крови на снегу выдали вора-новокузнечанина полиции

Свои кражи он оправдал душевным неравновесием
Екатерина РОМАНОВА
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Капли крови на снегу выдали вора-новокузнечанина полиции. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кеме6ровской области.Капли крови на снегу выдали вора-новокузнечанина полиции. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кеме6ровской области.
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Стремительным и неуловимым возомнил себя новокузнечанин раз в неделю выходивший на дело. Он грабил одни и те же магазины, а попался лишь после того, как порезал руку.

Глубокой ночью представители честного охранного предприятия сообщили в полицию о том, что сразу в двух магазинах, расположенных на первом этаже одного и того же дома, побывал грабитель он похитил ящик с разменными монетами – на 300 рублей, а еще «набор выходного дня» - шампанское да сигареты. Выбитые двери – и ни следов, ни зацепок. Через неделю вор повторил ночной визит в те же самые магазины. И вновь не оставил никаких следов.

Через несколько часов после ограблений в полицию позвонила женщина: она обратила внимание на то, что в магазине в 13 микрорайоне разбиты стекла в дверях. Сотрудники полиции тут же направились к месту преступления и обнаружили, что в этот раз похититель забрал с собой кассовый ящик и пакет с двумя тысячами рублей мелочью.

Но в этот раз вор оставил след: разбивая стекло, он порезал руку, и по каплям крови на снегу стражи порядка дошли до одной из многоэтажек. А вскоре из подъезда вышел мужчина с пакетом мелочи и раненой рукой.

Как оказалось, магазины грабил 29-летний житель Омска. Он уже не раз привлекался к ответственности за кражи, а летом прошлого года он освободился из мест лишения свободы и поселился на съемной квартире в Новокузнецке. На вопрос, чем он объяснит кражи, мужчина ответил просто:

- Душевным неравновесием.

Искать гармонию и равновесие мужчина вернется в места не столь отдаленные. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, за кражи он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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