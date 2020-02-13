2020-02-13T11:31:33+03:00
Общество

В Кузбассе бездомных животных будут отлавливать и стерилизовать

Правительство региона разработало систему правил по обращению с бездомными животными
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе бездомных животных будут отлавливать и стерилизоватьВ Кузбассе бездомных животных будут отлавливать и стерилизоватьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Правительство Кузбасса разработало систему правил по обращению с бездомными животными. Теперь бродячих зверушек будут отлавливать специальные службы, лечить, стерилизовать, а позже снова выпускать на свободу.

На сайте правительства региона опубликовали постановление «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Он разработан в соответствии с обновленным федеральным законом, а также региональными законами «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственным полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Об установлении полномочий Правительства Кемеровской области — Кузбасса в сфере обращения с животными».

С этого года животных без владельцев будут забирать частные учреждения после того, как им поступит сигнал от жителей. На место будет отправлена специальная машина, которая сможет перевести зверушку, не причинив ей увечья.

Такие машины должны быть технически исправным и оснащены специальными комфортными перевозками, расположенные в отдельном от водителя закрытом отсеке с клетками для животных разного пола, размера, возраста, вида. Кроме того, там необходимо установить систему кондиционирования или подогрева для поддержания температуры в пределах от + 5 до + 20 градусов Цельсия.

Причем, транспортировка животных не должна превышать трех часов, а максимальное количество перевозимых животных без владельцев должно определяется из расчета на одно животное весом 20 килограмм не менее 0,6 квадратных метров пространства.

Если у пойманного зверька был ошейник или специальный чип, то он сразу возвращается владельцам. А в том случае, когда у животного действительно нет хозяина и оно не проявляет агрессию, то его возвращают в естественную среду обитания после стерилизации и лечения.

Все выпущенные на животные будут регистрироваться, а вместе с документами службы должны создавать видеозаписи процесса отлова и возвращения на волю зверей.

Отвечать за исполнение порядка отлова животных будет заместителя губернатора Кемеровской области – Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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