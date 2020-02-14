Вечером в четверг, 13 февраля, в Кузбассе произошло землетрясение. Его эпицентр оказался в Шерегеше.

Подземный толчок, который был зафиксирован в 22.41, ощутили жители поселка и туристы горнолыжного курорта. В соцсетях уже вечером завязалось обсуждение. Одни были уверены, что землетрясение имеет техногенный характер, другие заявили, что землетрясением сопровождался запуск сектора Е. Однако все отметили, что сотрясение земли сильно чувствовалось.

- Это что сейчас было? В шахте взрывали? У меня аж койка раскачалась! – написал один из подписчиков паблика.

«Ты почувствовал?»: в Шерегеше зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН

В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН сообщили, что в 22.41 в Шерегеше был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,7. Примечательно, что его эпицентр, согласно координатам, находился примерно в километре от горнолыжных трасс и отелей горнолыжного курорта. В его основе – природные причины.