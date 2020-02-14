Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Британские музыкальные сезоны

Наслаждаемся чарующей музыкой.

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на концерт Питера Донохоу и Sacconi Quartet.

Питера Донохоу иногда образно называют «скульптором, ваяющим на фортепиано». Он обладает исключительным чувством музыкальной выразительности. Его яркое выступление на Международном конкурсе имени Чайковского в 1982 году принесло обаятельному пианисту блистательную победу. Благодаря высочайшей технике, чувству стиля, гармоничному сочетанию интеллекта и огненного темперамента он сделал блестящую карьеру — выступал почти со 150 оркестрами, включая ведущие оркестры мира.

В одной программе с выдающимся пианистом принимает участие известный британский музыкальный коллектив Sacconi Quartet, исполняющий классическую музыку. Квартет основан в 2001 году четырьмя выпускниками лондонского Королевского музыкального колледжа. С тех пор Sacconi Quartet добился широкого признания публики, выступая в престижных британских концертных залах и на музыкальных фестивалях в Великобритании и по всей Европе. Исполнители завоевали несколько главных призов на конкурсах камерной музыки.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

16 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 1000 рублей

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Театр для детей и молодежи приглашает на новый спектакль про доктора Айболита и его зверей. Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Доктор Айболит и его звери

Ведем ребенка на спектакль.

Не только дети, но и взрослые боятся врачей. Еще бы! Ведь они назначают уколы, горькие пилюли, горчичники и другие неприятные вещи! Однако есть доктор, которого никто не боится. Наоборот, его любят все – и дети, и взрослые, и даже животные, которые живут у него и в шкафу, и в буфете, и даже на диване. Потому что он очень-очень добрый!

Да-да, речь именно о нем, о докторе Айболите, который лечит и зверей, птиц, и рыб, и насекомых. Который справился даже со страшным злодеем Бармалеем и его пиратами. Хотите увидеть его приключения? Приходите на новый спектакль с друзьями, одноклассниками и родителями!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

16 февраля, начало 12.00

Цена билетов: 250 рублей

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Рисование песком – это новая и, одновременно, хорошо забытая старая техника изобразительного искусства.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Песочный релакс

Рисуем необычные картины.

Рисование песком – это новая и, одновременно, хорошо забытая старая техника изобразительного искусства. Сейчас она популярна во всем мире благодаря своей выразительности и простоте исполнения. Создавать невероятно красивые, а главное, живые картины с помощью песка сможет даже ребенок.

Техника рисования песком развивает фантазию, умение быстро менять привычные формы, создавать метаморфозы. При всем этом в первую очередь активно работает мозг, который приспосабливается думать быстрее. Также развивается абстрактное мышление, пространственное восприятие, фантазия, воображение, человек начинает мыслить шире.

Ну а сам песок обладает успокаивающими свойствами, избавляет человека от стресса и настраивает на более позитивную волну. Не верите? Приходите в Кузбасский центр искусств и все увидите сами. Обращаем внимание, что количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, тел.: 8 (384-2) 75-07-88, 8-951-583-3056

15 февраля, начало в 13.30

Цена билетов: 350 рублей

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Настольные игры позволят на время перенестись в магический мир и приятно провести время в кругу друзей. Фото: Любовь ФУРС.

Библиотечный «Экватор»

Идем почитать и…поиграть.

В Кемеровской областной научной библиотеке проводится очередной «Экватор» - это продолжение нового проекта, работающего уже после обычных часов посещения.

В этот раз «Экватор» начнется с 18.00 в галерее первого этажа игротекой от сообщества «Хромой Мипл». Настольные игры позволят на время перенестись в магический мир и приятно провести время в кругу друзей, подарят возможность познакомиться с единомышленниками.

Далее с 20.00 до 22.00 в коворкинг-центре пройдет мастер-класс по леттерингу: на площадке будут создаваться красивые надписи различными шрифтами и узоры при помощи трафаретов. В это же время в сервис-центре пройдет интеллектуальный турнир городского интеллект-клуба «А это мысль!». Также на городском абонементе пройдет мастер-класс по мобильной фотографии. Профессиональный фотограф расскажет 10 лайфхаков, как делать интересные фотографии на телефон. Посоветует, какие позы лучше использовать и как делать эффектные селфи. Здесь же пройдет акция «Дарите книги с любовью–2020», посвященная Международному дню книгодарения.

Областная библиотека имени Федорова

Ул. Дзержинского, 19, тел.: (384-2) 44-18-83

15 февраля, начало в 18.00

Вход свободный