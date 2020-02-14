Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Закрыть амбразуру

Наблюдаем за исторической реконструкцией подвига земляков

Вот уже 78 лет прошло с того дня, как трое жителей Сталинска (сейчас - Новокузнецка) совершили подвиг. Тогда взвод, в котором служили трое земляков, находился под Великим Новгородом. 29 января 1942 года командир отделения сержант Иван Герасименко, пулеметчики Александр Красилов и Леонтий Черемнов в составе взвода получили задание обезвредить опорный пункт противника. Бойцы были опытными и уже выполнили не одно сложное задание, однако в этот раз все пошло не так.

Противник обнаружил разведгруппу, завязался тяжелый ночной бой, в котором противник был сильнее. Смерть от вражеских пуль грозила всем бойцам. И тогда Иван Герасименко, Александр Красилов и Леонтий Черемнов закрыли своими телами вражеские укрытые амбразуры. Потрясенные самоотверженностью товарищи по оружию воспользовались несколькими минутами, пока молчали пулеметами, и пошли в наступление. Бой длился полтора часа, и советские воины одержали победу, разгромив опорный пункт противника.

А год спустя подвиг троих кузбассовцев повторил Александр Матросов.

Члены военно-патриотических клубов из Новосибирска, Томска, Красноярска и Барнаула восстановили события тех дней. Как это было, новокузнечане и гости города смогут увидеть 16 февраля. Вновь отряд разведчиков пойдет по берегу реки, чтобы обезвредить противника. Вновь трое кузбассовцев отдадут жизни за то, чтобы еще на шажочек приблизить победу.

Для удобства горожан действия реконструкторов будут транслироваться на большом экране. В течение мероприятия будет работать полевая кухня с горячей кашей и чаем. После мероприятия каждый желающий может сделать памятный снимок с участником военно-исторической реконструкции и задать интересующие вопросы.

Набережная возле гипермаркета «Лента»

ул. Транспортная, 136

16 февраля, начало в 12.30

Вход свободный

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ДК «Алюминщик» приглашает на спектакль "Не будите спящего любовника". Фото: организаторы спектакля.

Не будите спящего любовника

Разбираемся в тонкостях любовного треугольника

Когда между мужчиной и женщиной любовь, они смотрят лишь друг на друга, восхищаются друг другом и никого, кроме друг друга, видеть не хотят. Но идет время, и искра, бившая током от одного взгляда, проскакивает чуть реже. И вот уже пара, которую все считали самой красивой и самой крепкой, оказывается не так крепка. И вот однажды начинается сложная геометрия человеческих отношений. Пара… треугольник… многоугольник…

Можно ли вернуть в отношения былую романтику? А может, в отношениях должен появиться кто-то третий? Такой вопрос задают себе герои спектакля «Не будите спящего любовника» Лариса и Геннадий. И вот однажды возвращается муж из командировки и застает их в постели… Кто же окажется «третьим лишним»?

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55

15 февраля, начало в 18.00

Цена билетов: от 500 до 1500 рублей

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День святого Валентина – один из самых романтичных праздников, хоть и не имеющих прямого отношения к России, давно завоевал популярность.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Просто добавь любви

Спешим на быстрые свидания и находим свою любовь

День святого Валентина – один из самых романтичных праздников, хоть и не имеющих прямого отношения к России, давно завоевал популярность. На этот день многие возлагают надежды, ведь, как известно, Святой Валентин помогает обрести любовь, даже если это кажется невозможным.

А что, если отправиться на самый романтический вечер быстрых свиданий? В День всех влюбленных каждый получит возможность встретить свою судьбу в ТРЦ «Сити Молл». Новые встречи, знакомства, общение и подарки… Возможно, именно в этот день вы встретите любовь всей своей жизни – почти случайно, лишь оказавшись в нужное время и в нужном месте.

ТРЦ «Сити Молл»

ул. Кирова, 55, 1 этаж, сцена

14 февраля, начало в 17.00

Вход свободный

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На сцене Новокузнецкого драматического театра оживет классика. Фото: Сергей КОСОЛАПОВ.

«Вий»: новый взгляд сверху

Знакомимся с оригинальным прочтением классики

Многие из нас любят пощекотать себе нервы просмотром фильмов ужасов. А ведь этот жанр берет свое начало из сказок, из произведений классиков. Как, например, повесть «Вий» Николая Гоголя, опубликованная впервые еще в 1835 году. И с тех пор к этому произведению постоянно возвращаются режиссеры – то ставя спектакли, то снимая фильмы.

Вот и на сцене Новокузнецкого драматического театра оживет классика. Будьте готовы увидеть, возможно, хорошо знакомого «Вия» с новой точки, причем в прямом и переносном смысле. В камерном пространстве сцены напряжение, которое создает сюжет, будет многократно сильнее, чем если бы вы смотрели фильм. Ведь весь тот ужас, который разворачивается внизу – а зрительские кресла расположатся непривычно высоко! – можно будет ощутить каждой клеточкой тела – вибрации, звуки, образы…

И в ту самую минуту, когда все окажется на грани, прозвучит спасительный крик петуха.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

16 февраля, начало в 16.00

Цена билетов: 600 рублей