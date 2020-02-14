Очевидцы сняли на фото и видео место, где накануне жители одной из кемеровских многоэтажек обнаружили тело с отверткой в глазу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760744" frameborder="0"></iframe> Тело с отверткой в глазу: появились фото и видео с места преступления.ВИДЕО: Сергей Исаев

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлен дом, возле которого утром 13 февраля одна из местных жительниц обнаружила тело. До сих пор на снегу виднеются пятна бурого цвета, так же как, и на фасаде дома. Очевидцы уверяют, что тело сбросили из окна четвертого этажа этого дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760745" frameborder="0"></iframe> Тело с отверткой в глазу: появились фото и видео с места преступления..ВИДЕО: Сергей Исаев

В Следственном комитете сообщили, что сейчас следователи устанавливают причину смерти мужчины и обстоятельства случившегося. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тело с отверткой в глазу: появились фото и видео с места преступления. ФОТО: Сергей Исаев

- На теле 32-летнего погибшего мужчины обнаружены признаки насильственной смерти, - сообщила помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ регионального Следкома Ирина Мазеева. – По предварительным данным, мужчина вместе с компанией несколько дней распивал спиртные напитки.