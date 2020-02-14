2020-02-14T13:22:18+03:00
Происшествия

Бывшего замглавы Новокузнецка обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов рублей

Экс-чиновник и его родственник помещены под стражу
Екатерина РОМАНОВА
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Бывшего замглавы Новокузнецка обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов рублей. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Бывшего замглавы Новокузнецка обвиняют в мошенничестве на 12 миллионов рублей. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Бывшему заместителю главы города Новокузнецка и его родственнику предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму порядка 12 миллионов рублей. Решением суда оба мужчины помещены под стражу.

Экс-заместитель мэра Новокузнецка Андрей Федорчук и его родственник были задержаны по подозрению в мошенничестве сотрудниками Следкома, управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области и УФСБ России по Кемеровской области. Это случилось 13 февраля, и в этот же день мужчинам было предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения.

Во время расследования уголовного дела, которое было возбуждено еще в 2019 году, следователи смогли доказать, что бывший чиновник был одним из звеньев мошеннической схемы. Так, во время проведения электронного аукциона на оказание услуг городской администрации, он сделал так, что победителем оказалась компания, подконтрольная его родственнику. С этой компанией администрация города заключила контракт на сумму порядка 12 миллионов рублей.

Предполагалось, что компания будет выполнять определенные работы, и, если верить документации, они выполнялись. Однако на самом деле это было далеко от действительности. Представляя недостоверные документы, компания получила деньги, положенные по муниципальному контракту.

- В настоящее время бывшему заместителю главы Новокузнецка и его родственнику предъявлено обвинение в мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области судьей Центрального районного суда города Кемерово фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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