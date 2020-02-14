Паводок 2020: какие территории в Кузбассе может подтопить

В Кузбассе началась подготовка к паводку. Из-за высокой среднемесячной температуры и обилия снега паводок в 2020 году может начаться раньше обычного и быть более интенсивным.

Заседание областной противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвященное пропуску ледохода и паводковых вод, прошло в администрации области.

Слишком тепло и много снега

- В этом году температура воздуха выше нормы. Плюсовая температура, обильные снегопады, значительно превышающие все нормы, ветер – все это является предупреждением для нас о возможном осложнении ситуации с пропуском паводковых вод в весенний период. Поэтому нам необходимо заранее подготовится ко всем возможным последствиям паводка, – отметил первый замгубернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

По предварительным данным кемеровского гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в регионе составит -10…-14 градусов, а это выше нормы на 3-4 градуса. Это, в свою очередь, может способствовать раннему вскрытию рек – в конце марта – начале апреля.Кроме того, норма среднемесячных осадков, как ожидается, также будет существенно превышена. К слову, уже сейчас в Тисульском, Таштагольском, Яйском, Крапивинском районах, в городе Тайга и ряде других территорий значительно превышена норма снежного покрова и запаса воды в нем. А это значит, паводок может быть серьезным.

Заседание областной противопаводковой комиссии прошло в администрации области. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Какие районы может подтопить

Обильные осадки, высокие температуры и раннее вскрытие рек могут привести к тому, что ряд населенных пунктов может быть подтоплен вешними водами. Как отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Евгений Дедюхин, не исключены подтопления населенных пунктов в Новокузнецком, Таштагольском и Мариинском районах, в Кемеровском муниципальном округе, а также в Новокузнецке, Калтане, Междуреченске, Осинниках, Мысках и Белове.

- Ситуация серьезная. Всем территориям необходимо проверить готовность своих сил и средств к ликвидации возможных последствий половодья: укомплектованность и материально-техническое обеспечение, системы оповещения, – подчеркнул Телегин.

Кузбассовцам нужно заранее подготовиться к паводку и не забыть застраховать имущество.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Подготовка к паводку

Уже сейчас во всех территориях начинается активная подготовка к весне и паводку, который она принесет. Так, главам городов и районов рекомендуют особенно тщательно следить за вывозом снега с тротуаров и дворов, привлекать спецтехнику с предприятий. Одна из эффективных мер – разрушение структуры льда на затороопасных участках и местах вблизи населенных пунктов. В населенных же пунков до начала паводка нужно очистить водопропускные трубы, ливневую канализацию, подъездные пути к гидротехническим сооружениям.

Во всех населенных пунктах, где возможен паводок, будут организованы пункты временного размещения – они будут соответствовать всем нормам и требованиям. Запас продуктов питания, горюче-смазочных материалов, кормоз для животных, преждевременная выплата зарплат и пенсий – все эти меры предусмотрены региональными властями. Однако и самим кузбассовцам стоит заранее позаботиться о себе и своем хозяйстве. Так, до 1 апреля нужно успеть застраховать имущество – как муниципальное, так и личное, попадающее в зону возможного подтопления. Для этого можно обратиться в ООО «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», ООО СК «Сибирский Дом Страхования», СК «БАСК», ОАО «Альфа-страхование», СК «Ресо-Гарантия»). К слову, региональные власти берут на себя уплату страховых взносов для нескольких категорий кузбассовцев. Это малообеспеченные граждане, многодетные семьи; семьи, имеющие опекаемых и приемных детей, одинокие граждане, находящиеся на социальном обслуживании у себя на дому, граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории.

Кузбассовцам нужно заранее подготовиться к паводку и не забыть застраховать имущество.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Будут заключены договоры с владельцами лодок, катеров, судов на воздушной подушке для их привлечения к аварийно-спасательным и другим неотложным работам. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Кемеровской области пройдет осмотр плавательных средств, - сообщает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Кроме того, на совещании решено до 1 апреля ликвидировать все ледовые переправы для предотвращения возможных источников образования заторов.