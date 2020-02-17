Масленица 2020 в Кемерове: программа мероприятий, где отметить и что посмотреть

Уже совсем скоро мы будем провожать зиму и отмечать Масленицу, которая символизирует приход весны. И очень символично, что в 2020 году этот праздник выпал именно на 1 марта.

В этот день гуляния и забавы пройдут на многих площадках. Выбирайте, куда сходить на Масленицу 2020 в Кемерове.

Всекузбасская Инстамасленица 2020 на «Томской писанице»

В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020 - это праздник абсолютно нового формата! В насыщенной программе значатся мастер-классы, интерактивные конкурсы, DJ-сет каверов народных песен, детская игровая программа, масленичный столб, красочное файер-шоу и более тысячи блинов. А чучело Масленицы здесь будет самым высоким в Кузбассе — целых восемь метров!

В этот же день состоятся проводы главного персонажа зимы в Кузбассе - Деда Мороза! На фоне аэроменов, светодиодных экранов, в сопровождении модных спецэффектов Дед Мороз передаст свои полномочия такой же, как он, современной и модной красавице — Весне.

Для гостей праздника будут работать семь гастрономических зон, символизирующих современную интерпретацию масленичной недели. Каждый участник праздника найдет, где согреться, чем полакомиться и что приобрести в качестве сувенира на память. Отметим Масленицу с размахом!

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

1 марта, начало в 12.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей

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Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан весело и задорно проводить зиму и встретить долгожданную весну. Фото: Максим СЕРКОВ.

Всей семьей – в «Парк Чудес»

Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан весело и задорно проводить зиму и встретить долгожданную весну. В воскресенье, 1 марта, празднование Масленицы развернется сразу на нескольких площадках.

На площадке «Арка» с 14.00 будет проходить конкурсно-развлекательная программа «К нам на блины», все участников ждут подарки, песни, танцы, зажигательные ведущие и суперпозитивные конкурсы. После этого все желающие смогут попробовать свои силы и взобраться на традиционный Масленичный столб. Счастливчиков ждет 20 мегапризов! Завершит праздник на площадке сжигание чучела масленицы и выступление музыкальной группы «AVAMI».

На площадке «автодром» в этот день с 12.00 будут работать аттракционы - паровозик «Башмачок», «Летающие драконы», «Веселые горки», «Автодром», «Вальс», «Игровые автоматы». А с 14.00 маленьких гостей ждет детская анимация «Тролли в Парке Чудес».

На площадке «Орбита» в воскресенье с 14.00 будут проходить мини-игры «Кольцеброс», «Блинопек», «Колодец», «Кольцебол», а также квест дня «Блины».

На площадке «Теннис» тоже будет, чем заняться. Здесь организуют мини-игру «Веселые бочки».

Ну и, конечно, всех гостей Масленицы ждут герои любимых мультфильмов, яркие фотозоны и праздничная торговля. Приходи, не пожалеете!

Парк Чудес

ул. Кирова, 4

1 марта, начало в 14.00

Вход свободный

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Кемеровский областной краеведческий музей подготовил праздничную программу «Широкая масленица».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масленица в краеведческом музее

Кемеровский областной краеведческий музей подготовил праздничную программу «Широкая масленица», которая пройдет с 13 февраля по 1 марта 2020 года в отделе истории.

В музее оформлена выставка, представляющая народные музыкальные инструменты, традиционную праздничную одежду для масленичных гуляний, русскую посуду для приготовления угощений, чучело Масленицы, маски ряженых, сани-розвальни для гуляний на проводы зимы.

Участники мероприятия познакомятся с обрядами и обычаями праздника, узнают, что такое «позыватки», откуда пошло выражение «первый блин комом» и зачем молодые пары катались в розвальнях.

Гостям музея расскажут, как отмечали масленицу в купеческих и крестьянских семьях XIX-XX вв., каково значение славянских символов, изображенных на предметах старины. Кульминационным пунктом программы станет изготовление собственного оберега – куклы Масленицы. Праздник завершится древним обрядом на привлечение денег и здоровья.

Самых маленьких посетителей в эти дни ждут гостеприимство служилых людей Верхотомского острога, праздничная ярмарка Кузнецкого уезда и угощение хозяйки Марфы. В ходе праздничной экскурсии ребята узнают о главном символе праздника Масленицы, соберут сундук невесты к приходу женихов, найдут предметы для поездки в санях, сделают собственную куклу Масленицу.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

13 февраля – 1 марта, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

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На площади Дворца культуры «Содружество» состоятся Масленичные гулянья.Фото: Константин НАГОВИЦЫН

«Солнечные хороводы» в Кедровке

Еще метет метель по нашим улицам, но Дворец культуры «Содружество» жилого района Кедровка уже готовится к весне! Ведь скоро к нам в гости придет самый яркий праздник – Масленица!

На площади Дворца культуры «Содружество» состоятся Масленичные гулянья. Тут будет традиционная ярмарка с торговыми рядами, песни, игры и пляски. А еще до начала праздника лучшие умелицы напекут блинов множество и примут участие в конкурсе народного прикладного творчества «Как на Масленой неделе из печи блины летели».

А зрителям предстоит и блинами конкурсными полакомиться, и концерт посмотреть, и в играх-забавах принять участие! Творческие коллективы тоже готовятся к празднику и готовы весь народ повеселить, порадовать и позабавить!

ДК «Содружество» (жилой район Кедровка)

ул. Новогодняя, 15а

(проезд автобусами №№ 179, 197, 219 до остановки «Школа № 70»)

29 февраля, с 12.00 до 14.00

Вход свободный

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«Таежная заимка – территория хаски» приглашает кемеровчан на веселый праздник Масленицы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник в «Таежной заимке»

«Таежная заимка – территория хаски» приглашает кемеровчан на веселый праздник Масленицы. Гостей ждут веселые гулянья, молодецкие забавы и музыкально-игровая программа «Прощай, масленица».

«Таежная заимка»

(Как добраться: на кольце Лесной Поляны направо, мимо выставочного полигона по расчищенной дороге в тайгу около 2 километров, на развилке дорог деревянный указатель на Таежную Заимку (налево))

1 марта, с 12.00 до 16.30

Цена билетов: от 150 до 300 рублей

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Мюзикл для всей семье в Музыкальном театре

Музыкальный театр имени Боброва приглашает кемеровчан всей семьей посмотреть мюзикл «Конек-Горбунок». Замечательная сказка Петра Ершова с раннего детства знакома и любима. Она легко читается, сразу запоминается. Она полна юмора, фантазии, мудрости, в ней масса самых невероятных героев, самых немыслимых событий.

Все это в полной мере присутствует в спектакле, музыку к которому написал Станислав Пучков, а поставил петербургский режиссер Борис Гершт. Сказка на сцене обрела еще и яркий праздничный наряд, что проявилось и в художественном оформлении, и в костюмах, и в музыке, и в самой постановке. А темпераментная, заразительная игра артистов увлекает.

В этот день гостей ждет не только спектакль, но и традиционные для Масленицы игры, конкурсы и угощения! А еще – грандиозный розыгрыш подарков от театра и партнеров праздника!

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

1 марта, начало в 11.00

Цена билетов: от 200 до 500 рублей