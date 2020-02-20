2020-02-20T11:32:45+03:00
Общество

Спасти от стихии: горняки «Шахты №12» борются со снегом в Киселевске

На их вооружении – современная техника и любовь к городу
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Спасти от стихии: горняки шахты №12 борются со снегом в Киселевске. ФОТО: Алексей Иванов.Спасти от стихии: горняки шахты №12 борются со снегом в Киселевске. ФОТО: Алексей Иванов.
Изменить размер текста:

Снежной зимой каждому хочется, чтобы на дорогах и тротуарах было чисто. Еще бы! Ведь от этого зависит безопасность и комфорт горожан! Именно поэтому работники «Шахты №12» компании АО «Стройсервис» взяли на себя ответственность расчищать дороги и дворы в городе Киселевске.

Дорожную технику «Шахты №12» можно увидеть на улицах и во дворах Киселевска каждый день. Борьба со снегом ведется в рамках соглашения о социальном партнерстве между предприятием и администрацией Киселевска. Но и сами работники шахты, чистящие улицы города, заинтересованы в этом: ведь здесь живут и они сами, и их семьи! А потому и работа идет на совесть. Особенно тщательно горняки следят за социально значимыми для города объектами: спортивными, образовательными и медицинскими учреждениями, доступность которых имеет жизненно важное значение для жителей одноименного с «Шахтой №12» района.

После работы спецтехники ходить и ездить здесь будет комфортно! ФОТО: Алексей Иванов.

После работы спецтехники ходить и ездить здесь будет комфортно! ФОТО: Алексей Иванов.

- «Шахта №12» помогает в очистке от снега территории родильного отделения поликлиники №3, – говорит заместитель главного врача по хозяйственной службе городской клинической больницы Дмитрий Пилипенко. – Когда поднимается ветер, все заметает и пройти невозможно. Хорошо, что у нас есть надежный партнер – «Шахта №12». Когда мы просим, горняки всегда нам помогают.

Благодарны горнякам и жители частного сектора. Ведь самостоятельно, лопатами, расчистить снег на улицах просто нереально! Зато после работы спецтехники «Шахты №12» по дорогам свободно проезжают как личные автомобили, так и машины пожарной службы и скорой помощи. Да и о комфорте пешеходов горняки тоже заботятся, расчищая тротуары.

На расчистке улиц от снега. ФОТО: Алексей Иванов.

На расчистке улиц от снега. ФОТО: Алексей Иванов.

-У нас здесь живут одни пенсионеры, - поясняет жительница улицы Зерносовхозная Мария Зырянова. - Хорошо, что предприятие расчищает нам улицу. Есть же разница: или по нормальной дороге пройтись, или по сугробам.

Несмотря на то, что весна уже на пороге, сибирская зима еще преподнесет немало погодных сюрпризов. Но угольщики «Двенадцатой» готовы к этому! Современная производительная техника и грамотные специалисты всегда стоят на страже чистоты улиц. А значит, многолетнее плодотворное сотрудничество с городом будет только развиваться дальше!

Спецтехника выходит на работу каждый день. ФОТО: Алексей Иванов

Спецтехника выходит на работу каждый день. ФОТО: Алексей Иванов

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе назначен новый заместитель начальника ГУФСИН
В Кузбассе ежегодно освобождаются 5,5 тысяч заключенных
Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
Младенец пострадал в массовом ДТП в Новокузнецке
Отчетную пресс-конференцию проведет Сергей Цивилев
Из-за Дня защитника Отечества в Кузбассе изменится расписание автобусов
Территории для благоустройства смогут выбрать кемеровчане
В Кузбассе без газоснабжения остались 1800 домов
В кузбасских магазинах нашли поддельные сыры, сгущенку и масло
Опасное мясо продавали в Кузбассе
В Россельхозбанке проходит благотворительная акция «Подари шанс ребенку»
Стоимость квадратного метра жилья в сельской местности установили в Кузбассе
За год мигранты принесли Кузбассу 160 миллионов рублей
На Кузбасс надвигается сильная магнитная буря
Кузбассовцы предпочитают переезжать в Новосибирск
Грузовик загорелся на ходу на кузбасской трассе