Спасти от стихии: горняки «Шахты №12» борются со снегом в Киселевске

Снежной зимой каждому хочется, чтобы на дорогах и тротуарах было чисто. Еще бы! Ведь от этого зависит безопасность и комфорт горожан! Именно поэтому работники «Шахты №12» компании АО «Стройсервис» взяли на себя ответственность расчищать дороги и дворы в городе Киселевске.

Дорожную технику «Шахты №12» можно увидеть на улицах и во дворах Киселевска каждый день. Борьба со снегом ведется в рамках соглашения о социальном партнерстве между предприятием и администрацией Киселевска. Но и сами работники шахты, чистящие улицы города, заинтересованы в этом: ведь здесь живут и они сами, и их семьи! А потому и работа идет на совесть. Особенно тщательно горняки следят за социально значимыми для города объектами: спортивными, образовательными и медицинскими учреждениями, доступность которых имеет жизненно важное значение для жителей одноименного с «Шахтой №12» района.

После работы спецтехники ходить и ездить здесь будет комфортно! ФОТО: Алексей Иванов.

- «Шахта №12» помогает в очистке от снега территории родильного отделения поликлиники №3, – говорит заместитель главного врача по хозяйственной службе городской клинической больницы Дмитрий Пилипенко. – Когда поднимается ветер, все заметает и пройти невозможно. Хорошо, что у нас есть надежный партнер – «Шахта №12». Когда мы просим, горняки всегда нам помогают.

Благодарны горнякам и жители частного сектора. Ведь самостоятельно, лопатами, расчистить снег на улицах просто нереально! Зато после работы спецтехники «Шахты №12» по дорогам свободно проезжают как личные автомобили, так и машины пожарной службы и скорой помощи. Да и о комфорте пешеходов горняки тоже заботятся, расчищая тротуары.

На расчистке улиц от снега. ФОТО: Алексей Иванов.

-У нас здесь живут одни пенсионеры, - поясняет жительница улицы Зерносовхозная Мария Зырянова. - Хорошо, что предприятие расчищает нам улицу. Есть же разница: или по нормальной дороге пройтись, или по сугробам.

Несмотря на то, что весна уже на пороге, сибирская зима еще преподнесет немало погодных сюрпризов. Но угольщики «Двенадцатой» готовы к этому! Современная производительная техника и грамотные специалисты всегда стоят на страже чистоты улиц. А значит, многолетнее плодотворное сотрудничество с городом будет только развиваться дальше!