Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Унимото: зрелищ и эмоций!

Отправляемся на необычные гонки.

Вот уже в четвертый раз в Новокузнецке будет проходить съезд любителей гонок. Мероприятие обещает быть зрелищным, атмосфера - самой доброжелательной, а настроение - просто великолепным. Будьте готовы увидеть выступления любителей гонок в восьми классах - мотокросс и пит-байк, SnowBike и Motocultevator. А еще поклонники гонок будут устраивать заезды на мотоциклах с колясками и квадроциклах. И, конечно же, не обойдет без унимото - модифицированных транспортных средств, у которых всего одно колесо! Они должны будут проехать всего 31 метр по льду за наименьшее время, и - победа в кармане!

Завсегдатаи соревнований будут болеть за своих любимчиков, а те, кто попадет на трассу мотокросса впервые, будут поражены тем, насколько разнообразен мир мотогонок. К слову, на соревнованиях будет работать полевая кухня.

Трасса мотокросса в Редаково

ул. Пролетарская, 226, т.: +7-904-991-57-70

22 февраля, начало в 9.00, завершение в 16.00

Вход для зрителей свободный

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В уникальном шоу под дождем «Между мной и тобой» виртуозным языком танца рассказывается история любви мужчины к женщине. Фото: Любовь ЗАХАРОВА.

Между мной и тобой - дождь

Смотрим шоу под дождем и наслаждаемся его красотой.

Между двумя людьми может быть множество чувств и эмоций: симпатия, дружба, любовь, ревность, страсть, равнодушие. Но как часто каждый из нас испытывает совсем другое чувство - одиночество, отрезанность от мира, потребность в нежности и близости. Легко ли найти близкого по духу человека, доверить ему свои мечты, желания, чувства, впустить в свое сердце? Именно об этом - человеческих отношениях, одиночестве и поиске любви, зарождению этого нежного чувства - посвящен спектакль Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». В его уникальном шоу под дождем «Между мной и тобой» виртуозным языком танца рассказывается история любви мужчины к женщине. Смех и слезы, страсть и нежность, волна романтики и позитивной энергии буквально обрушиваются на зрителей и дарят бурю незабываемых эмоций. И все это - под потоками воды - такой же чистой, как самое яркое чувство.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

24 февраля, начало в 19.00

Цена билетов: от 800 до 2200 рублей

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«Золотой голос» прославленной команды КВН из Томска подарит поклонникам творчества настоящий праздник души. Фото: Инстаграм Виталия ГАСАЕВА.

Виталий Гасаев и его музыка

Душевная музыка, душевный человек - и море позитива.

Один из «Детей лейтенанта Шмидта» спешит в Новокузнецк, чтобы пообщаться с поклонниками его творчества. «Золотой голос» прославленной команды КВН из Томска, к слову, одной из самых титулованных команд за всю историю клуба, подарит поклонникам творчества настоящий праздник души.

Но - нет, в этот вечер вы не увидите на сцене искрометного юмора - по крайней мере в том количестве, какое бывает на концертах всей команды «Детей лейтенанта Шмидта». В этот раз Виталий Гасаев сыграет сольный концерт. Для вас прозвучат произведения сибирских авторов, а также классика песенного жанра - Александра Розенбаума, Александры Пахмутовой. Будут звучать и авторские работы, в которых Гасаев выступает как композитор.

Уверены, вы отлично помните его «Как отвратительно в России по утрам», знаете, как «коробом, коробом ой-катит жизнь», слышали: «лети-лети в небо, могут боги поймать тебя на своем пути», и подпевали: «постой, за удачей не угонишься, лучше полюби да песню пой»… Так что запасайтесь хорошим настроением - и спешите на концерт-диалог с Виталием Гасаевым.

Центральная городская библиотека имени Н.В. Гоголя

ул. Спартака, 11

22 февраля, начало в 17.00

Цена билетов: 350 рублей

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Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Отправляемся с Хрумкой к звездам!

Готовимся к полету на волшебной ракете.

Лесные зверьки - грызун Хрумка и куница Куня - однажды посмотрели в ночное небо и увидели на нем множество звезд. Откуда они появились? Как называются? А далеко ли до самого яркого ночного светила - Луны? Очень взволновали эти вопросы Хрумку и Куню, и отправились они в сказочную лесную школу астрономии. А заодно и пригласили с собой ребятишек.

И вот - урок в лесной школе астрономии. Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии, а потом - отправиться на волшебной ракете в невероятное путешествие по Солнечной системе вместе с добрым роботом-проводником.

Итак, сделаем первый шаг к звездам!

Планетарий имени А.А. Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

22 февраля, начало в 12.00 и 13.30

Цена билетов: 200 рублей