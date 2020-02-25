2020-02-25T09:22:03+03:00
Общество

Взять огонь на себя:добровольцы разреза «Березовский» спасают новокузнецкие села от пожаров

Благодаря их отваге в феврале удалось отстоять жилые дома
Екатерина РОМАНОВА
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«Березовский»- против пожаров!: добровольцы разреза спасают села Новокузнецкого. ФОТО: Алексей Иванов«Березовский»- против пожаров!: добровольцы разреза спасают села Новокузнецкого. ФОТО: Алексей Иванов
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Добровольные пожарные разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» спасли за неделю сразу два кузбасских села от серьезных пожаров. Они не дали огню распространиться на соседние дома, и беды удалось избежать.

В течение недели в Загорском сельском поселении Новокузнецкого района произошло два пожара. И в обоих случаях на помощь селянам пришли работники разреза «Березовский», чьи спецмашины несут оперативное дежурство по охране близлежащих поселений.

Отстояли!

18 февраля в селе Костенково около четырех часов утра случилась беда. В одном из частных домов начался пожар. В доме находилась женщина с 9-летним сыном и двумя маленькими внуками. Женщина успела спасти детей из горящего дома, но сама справиться с пожаром не смогла.

Огонь разгорался все сильнее, еще немного – и он перекинется на соседние постройки! И тут подоспела помощь.

В борьбу с огненной стихией совместно вступили бойцы местной пожарной части и персонал пожарной спецмашины разреза «Березовский», которая уже два года стоит на страже сел Загорского поселения.

Благодаря неравнодушию работников "Береовского" в феврале удалось спасти два кузбасских села от пожара. ФОТО: Алексей Иванов

Благодаря неравнодушию работников "Береовского" в феврале удалось спасти два кузбасских села от пожара. ФОТО: Алексей Иванов

Счет – на минуты

Прошло всего два дня, и такой же глубокой ночью беда постучалась в дом в деревне Таловая. Мать с двумя сыновьями проснулись оттого, что их дом горел. Они успели выбраться из охваченного огнем жилища, но остались без крыши над головой.

То, что начался пожар, обнаружили слишком поздно, и дом сгорел дотла. Пожарные расчеты разреза «Березовский» и Загорского поселения оперативно прибыли в деревню и смогли остановить пламя до того, как оно охватило всю улицу. А ведь если бы не добровольны, не избежать беды Таловцам…

Добровольные пожарные - всегда на страже! ФОТО: Алексей Иванов.

Добровольные пожарные - всегда на страже! ФОТО: Алексей Иванов.

Спасибо, спасители!

Зимой в частном секторе нередко случаются пожары. Их причины могут быть разными, но в результате кто-то может остаться без крова. Добраться до частного дома – особенно зимой – бывает непросто, а ведь счет идет на минуты! И чем быстрее прибудет пожарный расчет, тем меньшими будут последствия пожара. Страшно представить, что могло бы случиться в Костенково или Таловой, если машины пожарных задержались. Огонь мог перейти на соседние дома, и тогда последствия были бы поистине катастрофичными. Но работники «Березовского» дважды помогли селянам: сначала – расчистили дороги от снега, а потом по этим дорогам без малейшего промедления проехали пожарные машины.

- От имени наших селян я выражаю огромную человеческую благодарность горнякам разреза «Березовский», - говорит глава Загорского сельского поселения Оксана Лимонова. – Оперативность, высокий профессионализм и самоотверженность наших надежных социальных партнеров вновь стали спасением жизни, здоровья и материального благополучия наших людей. Низкий вам поклон!

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