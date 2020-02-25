Взять огонь на себя:добровольцы разреза «Березовский» спасают новокузнецкие села от пожаров

Добровольные пожарные разреза «Березовский» компании АО «Стройсервис» спасли за неделю сразу два кузбасских села от серьезных пожаров. Они не дали огню распространиться на соседние дома, и беды удалось избежать.

В течение недели в Загорском сельском поселении Новокузнецкого района произошло два пожара. И в обоих случаях на помощь селянам пришли работники разреза «Березовский», чьи спецмашины несут оперативное дежурство по охране близлежащих поселений.

Отстояли!

18 февраля в селе Костенково около четырех часов утра случилась беда. В одном из частных домов начался пожар. В доме находилась женщина с 9-летним сыном и двумя маленькими внуками. Женщина успела спасти детей из горящего дома, но сама справиться с пожаром не смогла.

Огонь разгорался все сильнее, еще немного – и он перекинется на соседние постройки! И тут подоспела помощь.

В борьбу с огненной стихией совместно вступили бойцы местной пожарной части и персонал пожарной спецмашины разреза «Березовский», которая уже два года стоит на страже сел Загорского поселения.

Благодаря неравнодушию работников "Береовского" в феврале удалось спасти два кузбасских села от пожара. ФОТО: Алексей Иванов

Счет – на минуты

Прошло всего два дня, и такой же глубокой ночью беда постучалась в дом в деревне Таловая. Мать с двумя сыновьями проснулись оттого, что их дом горел. Они успели выбраться из охваченного огнем жилища, но остались без крыши над головой.

То, что начался пожар, обнаружили слишком поздно, и дом сгорел дотла. Пожарные расчеты разреза «Березовский» и Загорского поселения оперативно прибыли в деревню и смогли остановить пламя до того, как оно охватило всю улицу. А ведь если бы не добровольны, не избежать беды Таловцам…

Добровольные пожарные - всегда на страже! ФОТО: Алексей Иванов.

Спасибо, спасители!

Зимой в частном секторе нередко случаются пожары. Их причины могут быть разными, но в результате кто-то может остаться без крова. Добраться до частного дома – особенно зимой – бывает непросто, а ведь счет идет на минуты! И чем быстрее прибудет пожарный расчет, тем меньшими будут последствия пожара. Страшно представить, что могло бы случиться в Костенково или Таловой, если машины пожарных задержались. Огонь мог перейти на соседние дома, и тогда последствия были бы поистине катастрофичными. Но работники «Березовского» дважды помогли селянам: сначала – расчистили дороги от снега, а потом по этим дорогам без малейшего промедления проехали пожарные машины.

- От имени наших селян я выражаю огромную человеческую благодарность горнякам разреза «Березовский», - говорит глава Загорского сельского поселения Оксана Лимонова. – Оперативность, высокий профессионализм и самоотверженность наших надежных социальных партнеров вновь стали спасением жизни, здоровья и материального благополучия наших людей. Низкий вам поклон!