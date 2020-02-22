2020-02-22T19:53:51+03:00
Общество

Резко повзрослели: сайт кемеровской детской поликлиники подменили порносайтом

Странная гиперссылка развеселила подписчиков [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Резко повзрослели: сайт кемеровской детской поликлиники подменили порносайтомРезко повзрослели: сайт кемеровской детской поликлиники подменили порносайтомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Известный электронный справочник с картами городов удивил и звал недоумение у кемеровчан. Если перейти по ссылке в карточке одной из детских поликлиник, откроется вовсе не страница больницы, а сайт с контентом 18+.

Резко повзрослели: сайт кемеровской детской поликлиники подменили порносайтом.Корреспондент "КП-Кемерово" лично убедилась в том, что ссылочка ведет не туда.Екатерина РОМАНОВА

Кемеровчанка, заметившая это, сделала видео и разместила его в интернете. Девушка нажала на гиперссылку, размещенную на карточке детской поликлинике – и тут же открылась страница с неприемлемым контентом. При этом на карточках других лечебных заведений все было нормально.

Странная гиперссылка развеселила подписчиков. ФОТО: скриншот Instagram

Странная гиперссылка развеселила подписчиков. ФОТО: скриншот Instagram

«А нечего в выходной день заходить на сайт поликлиник!» - так отреагировал один из подписчиков соцсети на появление неоднозначного видео.

«Жесть реально ведь! Видимо кто-то в этом 2гис любит по подобным сайтам полазить», - юморит другой подписчик.

С вопросом, неужели взломали «Дубль Гис» или сайт самой поликлиники, мы обратились в Областную детскую клиническую больницу. Как оказалось, адрес домена, указанный в электронном справочнике, не имеет никакого отношения к больнице.

Гиперссылка привела не туда. ФОТО: скриншот

Гиперссылка привела не туда. ФОТО: скриншот

- Домен не принадлежит Областной детской клинической больнице. Появление такого рода контента в принципе невозможно на наших ресурсах. Указанный адрес домена в Дубль Гис не принадлежит нашему учреждению. Это неприятное недоразумение и для нас! – сообщили в пресс-службе больницы. - Со своей стороны мы уже сообщили в Дубль Гис об этом инциденте, потребовав в срочном порядке привести все в надлежащий вид и внести изменения.

На момент публикации электронный адрес в карточке электронного справочника по-прежнему оставался неверным. Если же вы хотите попасть на настоящий сайт поликлиники, вам сюда – odkbko.ru

У больницы - только один сайт. И адрес у него другой. ФОТО: скриншот Instagram

У больницы - только один сайт. И адрес у него другой. ФОТО: скриншот Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Магазинные торты - экспонат для урока химии»: откровения кондитера о шоу-десертах и самых необычных заказах
Самарский кулинар Юлия Каботько рассказала, на какие трудности приходится идти, чтобы порадовать сладкоежек и почему торт не может стоить меньше 1000 рублей
Новости 24
Сорняки, пожары и свалки: в Парламенте Кузбасса обсудили, что губит Рудничный бор
Кузбасских школьников научат пользоваться дронами
От ноля до -5: какой будет погода в День защитника Отечества 23 февраля в Кузбассе
РСХБ улучшил условия обслуживания экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности
10 домов остались без холодной воды из-за аварии в Кемерове
Накануне праздника в Кузбассе почтили память защитников Отечества
27 человек тушили пожар в кафе и СТО в Кемерове
Под заводской гудок новокузнечане споют «Катюшу»
Россельхозбанк автоматизировал реагирование на киберугрозы с помощью системы R-Vision
Из-за порыва на трубопроводе в Кемерове затопило улицу
Кемеровчанин поплатился за излишнюю торопливость
В Кузбассе неадекватный мужчина ткнул женщине в глаз сигаретой
Новокузнечанка заставила полицейских искать выдуманного грабителя
Работникам кузбасской шахты «Заречная» погасили долги по зарплате за ноябрь
В трех отделениях МВД Кузбасса назначены новые руководители
Кузбассовец поневоле стал наркокурьером из-за угрозы расправы над родными
В Кузбассе скончался почтальон, которого ударили по голове монтировкой
В Кузбассе мужчина убил супругу за любовь к алкоголю
Кемеровские школы открылись после карантина
Сергей Цивилев рассказал об улучшении оказания медуслуг в Шерегеше