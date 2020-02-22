Известный электронный справочник с картами городов удивил и звал недоумение у кемеровчан. Если перейти по ссылке в карточке одной из детских поликлиник, откроется вовсе не страница больницы, а сайт с контентом 18+.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762429" frameborder="0"></iframe> Резко повзрослели: сайт кемеровской детской поликлиники подменили порносайтом.Корреспондент "КП-Кемерово" лично убедилась в том, что ссылочка ведет не туда.Екатерина РОМАНОВА

Кемеровчанка, заметившая это, сделала видео и разместила его в интернете. Девушка нажала на гиперссылку, размещенную на карточке детской поликлинике – и тут же открылась страница с неприемлемым контентом. При этом на карточках других лечебных заведений все было нормально.

Странная гиперссылка развеселила подписчиков. ФОТО: скриншот Instagram

«А нечего в выходной день заходить на сайт поликлиник!» - так отреагировал один из подписчиков соцсети на появление неоднозначного видео.

«Жесть реально ведь! Видимо кто-то в этом 2гис любит по подобным сайтам полазить», - юморит другой подписчик.

С вопросом, неужели взломали «Дубль Гис» или сайт самой поликлиники, мы обратились в Областную детскую клиническую больницу. Как оказалось, адрес домена, указанный в электронном справочнике, не имеет никакого отношения к больнице.

Гиперссылка привела не туда. ФОТО: скриншот

- Домен не принадлежит Областной детской клинической больнице. Появление такого рода контента в принципе невозможно на наших ресурсах. Указанный адрес домена в Дубль Гис не принадлежит нашему учреждению. Это неприятное недоразумение и для нас! – сообщили в пресс-службе больницы. - Со своей стороны мы уже сообщили в Дубль Гис об этом инциденте, потребовав в срочном порядке привести все в надлежащий вид и внести изменения.

На момент публикации электронный адрес в карточке электронного справочника по-прежнему оставался неверным. Если же вы хотите попасть на настоящий сайт поликлиники, вам сюда – odkbko.ru