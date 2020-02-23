Кемеровская Венеция: улицу возле зданий МЧС и ГУФСИН затопило
В день защитника Отечества, 23 февраля, огромная лужа появилась на дороге в Кемерове возле зданий МЧС и ГУФСИН. Движение здесь затруднено: водители не едут, а плывут по эту участку городской автомагистрали.
Кадрами с места случившегося поделился читатель «Комсомолки» Сергей Морозов. На снимках видно, что дорога затоплена водой. Машину тонут в образовавшейся «реке» – во время движения колеса автомобилей находятся под водой.
Огромная лужа достигла нескольких метров.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК
Однако специалистов, которые бы боролись с последствиями, на кадрах не видно. В чем причина затопления – также пока не известно.
Колеса автомобилей полностью погружаются в воду.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК
Как рассказали в диспетчерской службе управляющей компании, которая обслуживает многоэтажки, расположенные рядом с местом происшествия, на место отправились рабочие «КемВода». Предварительно они сообщают, что причиной огромной лужи могла повреждение на трубе с холодной водой.
Сейчас мы выясняем все причины происшествия. Следите за развитием события.
Движение на этот участке дороги затруднено.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК
ИСТОЧНИК KP.RU