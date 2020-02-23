2020-02-23T10:28:11+03:00
Общество

Кемеровская Венеция: улицу возле зданий МЧС и ГУФСИН затопило

Движения по однополосной дороге затруднено [видео] [обновляется]
Яна ПОПОВА
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Кемеровская Венеция: улицу возле здания МЧС и ГУФСИН затопило. ФОТО: Сергей МорозовКемеровская Венеция: улицу возле здания МЧС и ГУФСИН затопило. ФОТО: Сергей Морозов
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В день защитника Отечества, 23 февраля, огромная лужа появилась на дороге в Кемерове возле зданий МЧС и ГУФСИН. Движение здесь затруднено: водители не едут, а плывут по эту участку городской автомагистрали.

Кадрами с места случившегося поделился читатель «Комсомолки» Сергей Морозов. На снимках видно, что дорога затоплена водой. Машину тонут в образовавшейся «реке» – во время движения колеса автомобилей находятся под водой.

Огромная лужа достигла нескольких метров.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК

Однако специалистов, которые бы боролись с последствиями, на кадрах не видно. В чем причина затопления – также пока не известно.

Колеса автомобилей полностью погружаются в воду.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК

Как рассказали в диспетчерской службе управляющей компании, которая обслуживает многоэтажки, расположенные рядом с местом происшествия, на место отправились рабочие «КемВода». Предварительно они сообщают, что причиной огромной лужи могла повреждение на трубе с холодной водой.

Сейчас мы выясняем все причины происшествия. Следите за развитием события.

Движение на этот участке дороги затруднено.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК

ИСТОЧНИК KP.RU

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