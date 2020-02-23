Кемеровская Венеция: улицу возле зданий МЧС и ГУФСИН затопило

В день защитника Отечества, 23 февраля, огромная лужа появилась на дороге в Кемерове возле зданий МЧС и ГУФСИН. Движение здесь затруднено: водители не едут, а плывут по эту участку городской автомагистрали.

Кадрами с места случившегося поделился читатель «Комсомолки» Сергей Морозов. На снимках видно, что дорога затоплена водой. Машину тонут в образовавшейся «реке» – во время движения колеса автомобилей находятся под водой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762480" frameborder="0"></iframe> Огромная лужа достигла нескольких метров.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК

Однако специалистов, которые бы боролись с последствиями, на кадрах не видно. В чем причина затопления – также пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762478" frameborder="0"></iframe> Колеса автомобилей полностью погружаются в воду.Видео: Сергей МорозовЛариса МАРУЦАК

Как рассказали в диспетчерской службе управляющей компании, которая обслуживает многоэтажки, расположенные рядом с местом происшествия, на место отправились рабочие «КемВода». Предварительно они сообщают, что причиной огромной лужи могла повреждение на трубе с холодной водой.

Сейчас мы выясняем все причины происшествия. Следите за развитием события.