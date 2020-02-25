Пьяный новокузнечанин не смог уйти от погони и пошел под суд

В понедельник вечером новокузнечане стали свидетелями погони сотрудников полиции за автомобилистом. Тот петлял по городским улицам, пытаясь уйти от «хвоста». Как оказалось, мужчине было чего бояться и скрывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/762656" frameborder="0"></iframe> Несколько экипажей ДПС гонялись за легковушкой в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

33-летний новокузнечанин после посиделок с пивом в бане отправился домой на своей машине. Около 20.30 об этом стало известно сотрудникам полиции, и они попытались остановить иномарку на улицах Заводского района. Новокузнечанин же проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться.

К преследованию подключились несколько экипажей ГИБДД. Они преследовали нарушителя сначала в Заводском районе, а потом и в Центральном. Лишь на улице Кирова напротив «Сити Молла» иномарку удалось остановить.

В конце концов, нарушителя задержали. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Автолюбитель прошел тест на состояние алкогольного опьянения, и алкометр показал, что допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе превышена почти в девять раз - 1,4 промилле при разрешенных 0,16! Кроме того выяснилось, что мужчина сел за руль, не имея прав: их он был лишен за нетрезвую езду.

- В отношении водителя полицейские составили 12 протоколов, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, выезд на полосу встречного движения, управление транспортом водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, а также неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы были направлены в мировой суд, который назначил мужчине в качестве наказания 100 часов исправительных работ.

Погоня была долгой. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Не исключено, что наказание будет более суровым: сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении водителя уголовного дела о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Он может лишиться свободы на два года.