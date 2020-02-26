В Кемерове запустили три масштабные стройки

К 300-летию открытия Кузбасса жители области получат в подарок три объекта, строительство которых началось в областном центре. Сваи забиты на месте будущего спорткомплекса «Кузбасс-арена», школы и моста через Искитимку. В церемонии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, замгубернатора Глеб Орлов, глава Кемерова Илья Середюк.

Спорткомплекс «Кузбасс-арена»

Уже к июлю будущего года планируют запустить большой спортивный комплекс «Кузбасс-арена».

Cпортивное сооружение разместится на площади 54 тысячи квадратных метров. Оно предназначено для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, боевым искусствам и другим видам, а также для организации массовых мероприятий с трансформацией трибун до 7500 зрителей.

В здании запланировано сделать основное волейбольное поле, 50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, автономный блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиницу, ресторан.

- Спорткомплекс «Кузбасс-арена» - масштабный проект. Комплекс позволит проводить в регионе соревнования мирового уровня. На его строительство отведены кратчайшие сроки, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На реализацию проекта будет направлено из областного бюджета более 7 миллиардов рублей.

Школа в Кемерово-сити

По проекту школа в Кемерово-сити рассчитана на 1225 учащихся.

- К юбилею Кузбасса будет построена новая школа в микрорайоне 7б Центрального района. Здесь растет большой жилищный комплекс, поэтому школа очень нужна, - отметил губернатор Сергей Цивилев, побывавший на стройплощадке.

На строительство учреждения будет направлено около 1 миллиарда рублей в рамках национального проекта. В ней будет пять потоков начальной школы с 1-го по 4-й класс, пять потоков средней школы с 5-го по 9-й класс и два потока старших классов с 10-го по 11-й класс.

Само строение будет состоять из трех блоков с разной этажностью, функциональным назначением и конструктивом: А и Б - основные блоки, В - встроенно-пристроенная спортивная школа.

Общая площадь - 16 621 квадратный метр.

Пешеходный мост

На строительство пешеходного моста через Искитимку планируется потратить 150 миллионов рублей.

Материалом для строительства станет клееная древесина. Она будет обработана огнебиозащитным средством. Основные несущие конструкции пролетного строения - деревянные трехшарнирные арки. Элементы ограждения моста высотой 1,1 метра будут выполнены из лиственницы. В темное время суток мост будет освещаться навесными светильниками.

Как отмечают специалисты, мост станет единственным по такому исполнению за Уралом. Его длина составит 52 метра, ширина - 6 метров.

Прогуляться по новому мосту можно будет уже в июле этого года.