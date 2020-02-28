Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Масленица в Новокузнецке: блинный аукцион и парад веников

Завершаем Масленичную неделю широким праздником.

Блинчики тонкие-ажурные или толстенькие-румяненькие, с припеком и с начинкой, сладкие и не очень, сложенные треугольничками или конвертиками, на молоке, минералке, кефире… Не перечесть всех блинов, которыми на этой неделе лакомятся кузбассовцы. Еще бы, ведь на носу - Масленица!

В Новокузнецке ее будут отмечать на Кузнецкой крепости. Здесь гостей ждут традиционные для Масленицы развлечения - весенние заклички и масленичные песни, катание на лошадях и народные игры и состязания, а еще - штурм снежной крепости да горячий чай с блинчиками.

Будет на крепости и кое-что необычное: блинный аукцион и первый в России масленичный парад веников. А еще запланированы мероприятия на любой вкус: для любителей лицезреть - казачья фланкировка саблями и нагайками, для любителей активностей - состязания в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному» и перетягивании каната. А в конце гуляний гостей ожидает традиционное прощание с Зимой: обряд сжигания Мараны, образа уходящей зимы и болезней, и всеобщий хоровод.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

29 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 20 рублей

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В экспозиции 50 живописных и графических работ: портреты, натюрморты, деревенские и столичные пейзажи, знаменитые обросовские «ню». Фото: Анна ЗАХАРОВА.

«Суровые» картины Игоря Обросова

Открываем для себя историю России, отраженную художником в картинах.

Известный московский художник, яркий представитель шестидесятых, один из родоначальников «сурового стиля» - таким был Игорь Обросов, чьи картины сейчас выставляются в Новокузнецком художественном музее. Сам художник не любил этот термин - «суровый стиль». Считал важным изображать «правду факта». Каждая его работа - словно частичка мозаики в общей картине истории страны. Одна из ее ярких страниц - те самые шестидесятые - нашла яркое отражение в картинах художника.

Игорь Обросов писал портреты знаменитых шестидесятников, с которыми был дружен: художника Таира Салахова, поэтессы Беллы Ахмадулиной, актрисы Натальи Белохвостиковой, актера Михаила Ульянова. Каждый образ - отточен, лаконичен, достоверен в своих деталях, эмоциональности, узнаваемости момента. В его картинах нашли отражение и самые трагичные страницы истории XX века, и самые романтичные - пейзажи Москвы, исторические памятники, скверы и парки, мосты, старинные особняки.

В экспозиции 50 живописных и графических работ: портреты, натюрморты, деревенские и столичные пейзажи, знаменитые обросовские «ню».

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье: с 10.00 до 18.00, четверг: с 12.00 до 20.00, понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: 200 рублей

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В Новокузнецке в последний день февраля пройдет патриотическая акция, которая будет посвящена героическим трудовым подвигам рабочих Сталинска.Фото: Юрий ЛОБАЧЕВ.

Споемте, друзья!

Вспоминаем слова «Катюши» и спешим на площадь Побед.

В Новокузнецке в последний день февраля пройдет патриотическая акция, которая будет посвящена героическим трудовым подвигам рабочих Сталинска. В этот день знаменитая песня «Катюша» будет звучать на площади Побед.

Флешмоб, по задумке организаторов, напомнит новокузнечанам, как единство и сплоченность горожан во время Великой Отечественной войны позволили быстро наладить в городе промышленное производство боеприпасов и внести свой вклад в Победу. Вот и в этот день горожане объединятся, чтобы вместе вспомнить о славных победах земляков.

Стартует мероприятие в 12.30 на площади Побед. Сначала здесь пройдет трансляция хроники времен Великой Отечественной войны. А потом раздастся знаменитый заводской гудок, который ознаменует собой начало флешмоба. Знаменитая песня про боевую машину будет звучать на площади Побед под аккомпанемент баянистов, а слова «Катюши» будут транслироваться на большом экране.

После этого в самом центре площади Побед появился 12-метровая красная звезда как символ сплоченности и силы российского народа. А в завершение патриотической акции, в память обо всех, кто ковал Победу в тылу и на поле боя, ветераны и почетные гости возложат цветы к Вечному огню.

Площадь Побед

29 февраля, начало в 12.30

Вход свободный

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Максимум драйва, только живой звук, веселье и непринужденное общение - всем этим будет наполнен последний день календарной зимы.Фото: Ольга АНЧОКОВА.

Високосный фест

Отдыхаем в «запасной» выходной!

Лишний день февраля бывает лишь раз в четыре года. А значит, провести этот день надо ярко и с пользой. Например, сходить на концерт кузбасских рок-групп. В последний, 29-й день февраля, они выступят в байк-баре «Бардак».

В этот день сразу несколько проверенных групп порадуют поклонников хорошей музыки. На сцену байк-бара выйдут «Чеширская FM», Lightning Strike, The Road, «Живая вода», и «Грязный Гарри». А еще на самом високосном концерте состоится дебют группы «Дизельный троллейбус»!

Максимум драйва, только живой звук, веселье и непринужденное общение - всем этим будет наполнен последний день календарной зимы. Проводим его максимально приятно!

Байк-рок-бар «Бардак»

проезд Курбатова, 1а, т.: 8-913-130-76-74

29 февраля, начало в 19.00

Вход свободный