2020-02-28T08:32:55+03:00
Происшествия

Четверо погибших: на кузбасской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля

Выжил только один человек [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Четверо погибших: на кузбасской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля. ФОТО: vk.com, "Аварийка 41"Четверо погибших: на кузбасской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля. ФОТО: vk.com, "Аварийка 41"
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Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло утром 28 февраля. После столкновения автомобили загорелись, и пострадавшие не смогли выбраться из машин. Выжил только один человек - сейчас за его жизнь борются врачи.

Очевидцы тушат горящие машины на трассе Кемерово - Новокузнек.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

Страшное ДТП произошло около 8.05 на 20-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Здесь столкнулись минивэн Toyota Noah и «Газель».

Четверо погибших: на кузбасской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля. ФОТО: vk.com, "Аварийка 41"

Четверо погибших: на кузбасской трассе столкнулись и загорелись два автомобиля. ФОТО: vk.com, "Аварийка 41"

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Газелью», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир грузового автомобиля.

Еще одного человека, находившегося в кабине «Газели», с ожогами и переломами доставили в Центр охраны здоровья шахтеров, об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

Очевидцы аварии, как только загорелся автомобиль, принялись его тушить - использовали огнетушители, забрасывали машины снегом. Потом подоспели пожарные и потушили возгорание. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, на месте работали девять человек и две единицы техники.

На месте ДТП. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

На месте ДТП. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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