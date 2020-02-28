Кто здесь главный: зачем абоненту Tele2 личный кабинет

Обеспечивать абонентам комфортную жизнь в формате digital и проявлять максимально гибкий подход – вот стиль работы альтернативного оператора связи Tele2. Пользуясь Личным кабинетом на сайте и мобильным приложением «Мой Tele2», абонент реально становится всемогущим. Посмотрим на примерах, как это работает.

Те, кто застал нулевые (а уж тем более девяностые), еще помнят времена, когда абонент любого мобильного оператора был существом довольно бесправным. Жесткие тарифы, минимум услуг, а главное, невозможность ничего контролировать – вспомните хотя бы, как за детализацией звонков ходили в салон. Да и параметры телефонов ограничивали нас по всем фронтам – ну не было тогда быстрого мобильного интернета, а любимая «раскладушка» хорошо справлялась лишь с функцией «Позвонить».

Сейчас все по-другому. Крупные операторы мобильной связи давно уже запустили для своих абонентов комфортные сервисы, с помощью которых можно оперативно контролировать свои расходы на мобильную связь, условия тарифа, а еще получать бонусы за лояльность и развлекаться. К примеру, абоненты Tele2 все активнее пользуются Личным кабинетом на сайте оператора и его аналогом для смартфона - мобильным приложением «Мой Tele2». Только за 2019 год число активных пользователей этих сервисов в Сибири выросло вдвое. Почему? Да потому, что это реально удобно! Тем же, кто до сих пор живет по старинке и еще не начал «рулить ситуацией», сейчас расскажем подробнее, что же такого полезного эти сервисы умеют.

Дают полную информацию

Прошло то время, когда вы случайно обнаруживали недостачу на счету телефона 500 рублей и терялись в догадках, кто и за что мог их списать с вашего баланса. Теперь вы властелин своей маленькой цифровой вселенной. Тотальный контроль, полная детализация. В любой момент жизни вы можете зайти в «Личный кабинет» Tele2 или мобильное приложение и узнать, как обстоят дела за последние шесть месяцев: сколько денег вы израсходовали в каждом месяце, сколько потратили минут на звонки, отправили сообщений и израсходовали гигабайт мобильного интернета. Здесь же можно заказать подробную детализацию вашего общения за последний год – совершенно бесплатно – в течение нескольких минут она придет к вам на почту.

В любой момент жизни вы можете зайти в «Личный кабинет» Tele2 или мобильное приложение и узнать, как обстоят дела за последние шесть месяцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И только если вы вдруг решите писать автобиографию или поспорите с девушкой, кто кому первым прислал SMS в далеком 2017-м и захотите поднять архивы – тогда да. Придется обратиться в офис. Там за 100 рублей можно заказать детализацию за последние 36 месяцев.

А для самых оперативных любителей держать все под контролем Tele2 придумали мобильный виджет – его можно вывести на главный экран смартфона и узнавать остаток на счету молниеносно.

Захотите поменять тариф на более выгодный для себя? Пожалуйста. А некоторые тарифы-конструкторы из линейки Tele2 можно настраивать индивидуально через Личный кабинет или мобильное приложение – так уже поступают 20 процентов абонентов.

Помогают экономить

Вы до сих пор думаете, что судьба неизрасходованных вами за месяц минут, сообщений и гигабайтов – сгореть без следа? Вовсе необязательно. Если вы абонент Tele2 и пользуетесь Личным кабинетом на сайте или мобильным приложением, значит, вам доступна уникальная площадка «Маркет Tele2». Здесь вы можете продать лишний трафик, минуты и SMS другим абонентам, а взамен получить деньги на счет вашего смартфона. Лоты на «Маркете Tele2» можно не только продавать, но и покупать. Сделать это легко и просто – не зря же сервисом пользуются более 400 000 абонентов по всей Сибири.

А еще гигабайтами через Личный кабинет на сайте и мобильное приложение можно безвозмездно делиться - и многих эта опция уже спасла от провала, когда исход важного дела висел на волоске, а пакет интернета заканчивался, приходилось звать на помощь друга. Просто узнавайте, есть ли у вас свободный трафик – и дарите его, кому хотите, с помощью сервиса «Делитесь Гб». Все эти возможности собраны в «Центре управления гигабайтами» - одном окне, в котором можно управлять своим трафиком.

Лоты на «Маркете Tele2» можно не только продавать, но и покупать. Фото: пресс-служба Tele2.

Дарят приятные подарки

Хотите серебряную подвеску или серию бесплатных онлайн-уроков английского только за то, что вы абонент Tele2? Бонусы и подарки для вас уже приготовлены, даже если вы были не в курсе. Личный кабинет и мобильное приложение «Мой Tele2» открывают доступ каждому абоненту к программе лояльности «Больше». И снова никакой «обязаловки»: подарки будете выбирать сами! Кому-то актуальнее дополнительный месяц рассрочки по карте «Совесть», потому что он уже нацелился на покупку новой мультиварки. А кому-то три бесплатные книги от «ЛитРес» – чтобы не скучать в самолете до Пхукета. Но вишенка на торте - это, конечно, кэшбэк. Вы просто делаете покупки на любимых сайтах вроде AliExpress и iHerb, бронируете жилье на «Букинге», ездите на Яндекс.Такси, а процент от каждой потраченной суммы падает вам на счет мобильного. Круто? Тогда заходите в Личный кабинет прямо сейчас, выбирайте предложение программы «Больше» и вперед, наслаждаться привилегиями!

Делают жизнь спокойнее

Хочется выставить объявление в интернете, но нет желания годами отвечать на звонки назойливых спамеров, если номер попадет в их базу? Предлагают оформить скидочную карту в магазине одежды, но вы боитесь, что вас завалят sms?

Есть решение. В Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Tele2» вы можете подключить множество полезных услуг, и в том числе услугу «Второй номер». К вашей SIM-карте «привяжут» еще один номер телефона – его вы и будете указывать в объявлении о продаже машины и анкетах продавцов косметики. Входящие звонки и сообщения будут поступать туда, а на ваш основной канал связи не покусятся ни злостные спамеры, ни навязчивые сетевики, ни даже хорошие люди с неактуальными на данный момент предложениями. Вот только исходящие с виртуального номера совершать не получится. Так что если хотите сами обзванивать людей с незнакомого номера – придется завести двухсимочный смартфон. Но и в этом случае вам пригодится личный кабинет – через него вы сможете контролировать оба номера.

В Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Tele2» вы можете подключить множество полезных услуг, и в том числе услугу «Второй номер». Фото: пресс-служба Tele2.

Развлекают

Через Личный кабинет на сайте Tele2 или мобильное приложение гораздо удобнее подключать всевозможные услуги оператора: как полезные опции, так и развлечения. Спорим, что старым способом – через все эти команды со значками * и # вы уже давненько не подключали ничего нового – разве что по привычке узнаете баланс. А тем временем ассортимент услуг все множится! С помощью мобильного оператора Tele2 можно получить доступ к библиотеке Tele2. Книги (там 100 000 произведений – читать-не перечитать), найти свою вторую половинку с помощью сервиса «Знакомства», узнавать вовремя о штрафах ГИБДД, получать онлайн консультацию медика, поставить надежный антивирус на смартфон, видеть на карте, где находятся ваши друзья и близкие. И это далеко не все! Просто изучите список услуг и развлечений, подключите нужны, а станут без надобности – так же легко и быстро переключайте их на другие. Самой собой, сервисы позволяют управлять и стандартными бесплатными услугами – антиспам, удержание вызова, голосовая почта, конференц-связь, «Маячок» и так далее.

Выбирают для вас лучшее

Не интересно копаться в приложениях и изучать длинные списки услуг? Не так давно мобильное приложение «Мой Tele2» обзавелось новым функциональным элементом – лентой историй вверху главного экрана. Уже полюбившийся пользователям соцсетей формат позволяет оперативно сообщать об инновационных услугах оператора, новых и особо выгодных предложения программы лояльности «Больше», а еще радовать абонентов идеями развлечений – например, подборками фильмов на вечер. Просто смотрите сториз – и берите от сервисов Tele2 все самое лучшее сразу.